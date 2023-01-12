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Интерфакс-АВН

Азербайджан укрепляет свою армию, намерен экспортировать продукцию ОПК на сотни миллионов долларов - президент Алиев

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Военнослужащие ВС Азербайджана
Военнослужащие ВС Азербайджана.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Баку. 11 января. ИНТЕРФАКС - В Азербайджане будут созданы новые силы коммандос, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Наши силы коммандос уже полностью сформировались, превратились в огромную силу, и этот процесс продолжается. Будут созданы новые силы коммандос. Их численность еще больше увеличится. Мы также, как минимум, вдвое увеличили и будем увеличивать численность наших Сил специального назначения", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Глава государства подчеркнул, что увеличена численность спецназовцев пограничной службы, созданы подразделения, отряды, группы спецназа Внутренних войск, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки.

"Мы в несколько раз увеличили число морских пехотинцев. Увеличили число спецназовцев Нахичеванской отдельной армии. Но я не могу сейчас назвать их численность, так как считаю, что это будет неправильно. (...) Мы уже создали и создадим такую мощь, что не считаться с ней равносильно самоубийству", - подчеркнул Алиев.

Президент также отметил, что крупнейшие страны Европы не уделяли внимания армейскому строительству, а сейчас создают армии. "Теперь заговорили о единой европейской армии. Сейчас начали выпускать военную продукцию, или расширяют производства. Когда мы это начали? Прошло 15 лет", - сказал Алиев.

Касаясь производства вооружения в стране, президент отметил, что подписаны ряд контрактов по их производству. "Мы подписали новые контракты с крупными турецкими и израильскими компаниями, а также с компаниями из других стран, и в то же время мы находимся на завершающей стадии переговоров с несколькими ведущими компаниями по расширению местного производства", - проинформировал президент.

По его словам, в Азербайджане "начинается новая эра местной военной промышленности". "В то же время эта отрасль будет ориентирована и на экспорт продукции. Но, в первую очередь, мы должны максимально удовлетворять собственные потребности. Уверен, что несколько из запланированных предприятий уже в этом году запустят производство", - сказал Алиев.

Глава государства также сообщил, что в настоящее время Азербайджан продает продукцию военного назначения более чем в 30 стран.

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