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Интерфакс-АВН

Поврежденный корабль "Союз МС-22" вернется на Землю в беспилотном режиме - "Роскосмос"

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"Союз МС-22" (справа)
"Союз МС-22" (справа).
Источник изображения: NASA TV

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на землю в беспилотном режиме, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации, сделан вывод, что корабль МС-22 должен спускаться в беспилотном варианте", - сказал Борисов.

По его данным, были проведены тесты системы управления движением, навигации корабля и математическое моделирование тепловых процессов при выполнении спуска с орбиты.

"В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа, будет определяться отдельным решением госкомиссии", - сказал Борисов.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30. По данным "Роскосмоса", изменения температурного режима не критичны, и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.

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Компании
Роскосмос
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Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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