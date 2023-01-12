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ВКС России в ходе СВО начали применять вертолеты Ка-52М с ракетами "Изделие 305"

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Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) “Изделие 305Э”
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) “Изделие 305Э”.
Источник изображения: © Дмитрий Литовкин/ТАСС

ЦАМТО, 11 января. Российская армейская авиация начала применять в рамках спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами "Изделие 305", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М", – рассказал собеседник агентства.

В частности, Ка-52М, по словам источника, наносят удары по украинской бронетехнике и объектам, а также скоплениям живой силы противника новыми высокоточными ракетами "Изделие 305", которые ранее применялись с Ми-28НМ.

Как отметил собеседник "РИА Новости", "возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М, наряду с Ми-28НМ, важнейшим ударным средством переднего края, позволяющим поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты".

Ранее ВКС получили первую эскадрилью Ка-52М.

Модернизированный вертолет Ка-52М разработан по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака" (с дальностью полета 4-6 км), "Вихрь" (8 км), "Вихрь-М" (10 км) и "Изделие 305" (более 14 км).

Новая ракета "305", известная и как "Изделие 305", была впервые представлена на выставке "Армия-2021". Она разработана КБМ (г.Коломна) и предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 кг и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 км, сообщает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
КБМ
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