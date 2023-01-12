Западная военная помощь Киеву по своим объёмам приближается к оборонному бюджету России

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Вот уже на протяжении почти одиннадцати месяцев Запад накачивает Украину оружием, не считая более ранних поставок. При этом чем дальше, тем больше становится объем и разнообразие вооружений, направляемых Киеву для противостояния с Россией.

По некоторым оценкам, общая помощь западных стран и организаций Киеву уже превысила 150 миллиардов долларов, из которых 48,5 миллиарда составляет военная помощь.

Как отмечает ТАСС, эти объемы уже в 2,7 раза превысили украинский бюджет на 2022 год, составлявший 55,5 миллиарда долларов и кроме того, эта цифра приближается к сумме оборонных расходов России за 2022 год – 51,1 миллиарда долларов.

Такие цифры подтверждают утверждения российских властей, что против Москвы на Украине воюет весь коллективный Запад.

Половина всей западной военной помощи Киеву приходится на США, выделившие до 24,2 миллиарда долларов. Далее следует Великобритания – 3,6 млрд долларов, ЕС – почти 3,3 млрд долларов.

Отдельные страны Евросоюза поставляли Киеву оружие по двусторонним соглашениям в обход ЕС. Среди них на первом месте Германия – 2,3 млрд долларов, затем Польша и Чехия – в районе 2 млрд и ряд других европейских стран.

Кроме того, больше миллиарда долларов на военную помощь Украине затратила и неевропейская страна – Япония – до $1,4 млрд. Также накачка киевского режима оружием идёт из Австралии, Турции, Канады, Новой Зеландии и некоторых других стран.