В регионах России стартует акция "Есть такая профессия - Родину защищать!"

Она направлена на популяризацию военной службы, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ запустило VIII информационно-агитационную акцию "Есть такая профессия - Родину защищать!", в рамках которой в различных регионах России пройдут мероприятия, направленные на популяризацию военной службы. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В городах и крупных населенных пунктах пройдут военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также показательные выступления различных подразделений", - сказали в Минобороны.

Кроме того, будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, в которых каждый желающий сможет пройти тестирование и написать заявление для заключения контракта с Министерством обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что акция в том числе направлена на предоставление информации про поступление в военные вузы учащимся выпускных классов, воспитанникам старших курсов суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов, военнослужащим по призыву и контракту.

В проведении акции примут участие военнослужащие, награжденные государственными наградами, представители ветеранских организаций, военных комиссариатов, участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!" завершится 1 марта 2023 года.