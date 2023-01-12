Украина стала трагедией ЕС. Дальше – только хуже

PL: в ЕС начали осознавать необходимость мира на Украине

Мир на Украине когда-то придется все же заключить, пишет Parlamentní listy. Полная победа Украины, а точнее США, гарантирует продолжение деструкции в будущем. Это не в европейских интересах, как и падение Киева. Поэтому следует искать выход где-то посередине, считает автор статьи.

Ян Франк (Jan Frank)

Вооруженный конфликт на Украине слишком будоражит фантазию публицистов, историков и политологов — в общем, специалистов по общественным наукам, за редким исключением. Тут примешиваются слишком личные и глубокие чувства, а кроме того, присутствуют заинтересованность и опасения.

Вообще, все кажется ясным как день: один начал, а второй защищается. Все "экспертные" комментарии — это распекание России на разный лад, и в лучшем случае иногда попадаются трезвые оперативные наблюдения. Мало кто осознает это, но с весны 2020 года, а не с февраля 2022, происходит одно и то же. Так называемым экспертам по-прежнему нельзя верить, хотя их побуждения, по-видимому, и отличаются от времен пандемии. Просто сложился более широкий общественный консенсус.

Происшествия без причин

Но вернемся к Украине. Механизм создания медиа-образа чего угодно вполне постижим. Если кому и можно простить невнимание к причинам, так это передачам на главных телеканалах. Многие вещи мы воспринимаем просто как данность. Пьяный ночью напал на другого пьяного. Он был сильнее и поэтому победил. О возможной подоплеке этого происшествия мы никогда не узнаем, но мы с готовностью приняли наиболее вероятную и нравственно приемлемую фабулу этой истории, которая не требует дополнительных изысканий. Однако когда возникает реальная угроза войны, происходят геополитические потрясения, и когда мы стремительно беднеем, мы сразу понимаем, что происшествий без причин не бывает. Хотя случается и обратное: мы легко забываем об этом.

Какая разница между причиной и виной? Представьте себе, что вы, будучи студентом истфака, сдаете экзамен и отвечаете на вопрос о причинах Первой мировой войны. Немецкая экспансия? За такой ответ вам точно поставили бы пятерку в 40 — 50-е годы ХХ века, но не сегодня. Скорее всего, пятерка не светила бы вам даже во Франции, не говоря уже о нашей стране. И дело тут не в современном оправдании Германии, а в том, что вы не задумались о широком контексте, а начитались о первом выстреле. Соперничество держав, образование национальных объединений? Это уже ближе. Уже сейчас понятно, что однажды украинский кризис облекут в научную форму (или должны облечь).

Реализм и право на самоопределение

Лучше сказать, что он уже обрел научную форму, но отстаивать сегодня так называемую реалистическую теорию, касающуюся сфер интересов держав, в нашей стране, пожалуй, значит подвергать себя серьезной социальной опасности. Причина присмотреться к широкому контексту событий на Украине появилась не позднее 2014 года, и я имею в виду, разумеется, российское присоединение Крыма и возникновение сепаратистских образований на востоке Украины. Объяснить происходящее тогда в журнале "Форин афферс" попытался профессор политолог Джон Миршаймер. Российские действия он назвал прямым следствием необдуманного расширения Североатлантического альянса в Восточной Европе, на что крепнущая путинская Россия смотрела как на неприемлемый империалистский процесс.

Против этой консервативной геополитической идеи, из которой следует, конечно нравственно спорная, легитимность контроля держав над своими соседями, стояла и до сих пор стоит прогрессивная теория о праве существующих государств на абсолютное международное самоопределение, включая свободный выбор альянсов. Из этой теории, напротив, логически следует, что ни одно государство, большое или малое, не должно вмешиваться в события по соседству, даже если видит угрозу для себя. Либеральная теория не связана ни с каким гарантом, ни с одной политологической или исторической школой. Скорее, это современная политическая тенденция без систематической теоретической базы. Например, неясно, обладают ли правом на самоопределение только демократические страны, и где именно пролегает граница между свободной дипломатией и военной подготовкой.

Исторические заслуги реализма

На первый взгляд, разумеется, намного притягательнее выглядит либеральная концепция. Неужели мы хотим, чтобы Россия указывала нам, с кем нам быть в альянсе, а с кем нет? Можно ли требовать от Украины, чтобы та "ничего не хотела"? Может ли кто-то не хотеть свободы? Кто против такой либеральной концепции что скажет? На самом деле оппонировать ей можно. Просто это никому не интересно. Скольких жертв удалось избежать, скажем, в одном только ХХ веке благодаря взаимному уважению держав? Чему-то вроде естественной сдержанности? А сколько жертв унесли и к каким последствиям привели, напротив, вторжения и интриги "из лучших побуждений"? Вьетнам? Вы больше рады или не рады тому, что в 1968 году нам никто не помог? Вылились ли послевоенные компромиссы финнов и австрийцев в форме нейтралитета между востоком и западом в какие-то национальные трагедии?

Разве плохо, что в 1962 году СССР все же вывел свои ракеты с Кубы? Разве плохо, что корейцы и китайцы не проводили военных учений в Мексике или на Гаити? Конечно, Вашингтон это не обеспокоило бы, и тем не менее мы больше рады, разве нет? Может, пришло время хорошенько подумать о том, что послужило и служит подлинным мотивом табуирования реалистического подхода к Украине? Несет ли за это в Европейском Союзе вообще кто-то конкретную "национальную" ответственность? Не является ли Украина трагедией Европейского Союза, которая надувается, как неуправляемый идеологический шар, который, однако, никому не принадлежит, и никто за него не отвечает? В любом случае, трагическую цепь событий в Киеве запустило предложение о так называемом договоре об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, то есть политической смычке с Западом.

Как Запад хотел у России "девушку увести"

США взяли судьбу Украины в свои руки не позднее начала 2014 года, когда там разворачивались революционные события. Из достоверных аудиозаписей, вероятно благодаря русским, мы сегодня знаем, насколько активно тогда вмешались американцы. США влияли на формирование революционного правительства Арсения Яценюка. Также мы знаем, насколько незначительным вдруг стало влияние Евросоюза. Все это можно прочитать и увидеть, только раз нажав кнопку мышки, и никакой дезинформации тут нет. О чем это говорит нам в 2023 году? О том, что американцы и европейцы из ЕС буквально соблазняли украинцев и заманивали их деньгами. Россию собирались поставить перед фактом: Украина выйдет замуж за другого.

Тут стоит дополнить реалистическую теорию особым российским наблюдением. Дело не только в том, что Украина расположена у ворот России, что там проживает огромное русское меньшинство и эти страны объединяют сотни лет общей истории, что может накладывать отпечаток на их стратегические связи. Еще девять лет назад главным было то, на что способна Россия в случае субъективного ощущения угрозы. И напротив, на что она способна как государство, все еще обладающее имперскими амбициями, если увидит для себя возможность убить двух зайцев разом.

Украина — западная колония

Как же получилось, что тезис о русском империализме как базовой догме мы слышим сегодня из уст экспертов ежедневно, а тогда, даже после присоединения Крыма, они и не подозревали о его опасности? Тот же вопрос вызывает самая модная сегодня гипотеза либералов о том, что Россия напала бы на Украину и без западного "похода на восток". Поэтому стоило вмешаться в украинские дела и усугубить эту опасность? Сегодня уже неважно, рассматривали ли США Крым и другие события как возможный сценарий. Украине это уже не поможет, а США преступили красную черту не моргнув глазом. Теперь приходиться думать отнюдь не только о том, когда и при каких обстоятельствах Украине и России удастся прекратить насилие.

Напротив, главная история еще даже не начиналась. США и в меньшей степени другие союзники не дали Украине пасть, что можно расценивать как некую компенсацию за причиненный ущерб, правда, с выгодой для себя. То, что воюют украинцы, еще одно ложное представление, которое в нас укоренилось. Им есть, что есть, и есть, чем стрелять, только благодаря воле других стран. Когда война закончится, вся Украина будет в залоге. Так что особой свободы ей не стоит ждать ни в Европейском Союзе, ни в НАТО. Именно необратимая геополитическая пробоина в православном мире — главное последствие ошибок западных дипломатов. Если Украине откажут в поддержке, русские воспользуются шансом. Сейчас или через десять, двадцать лет.

Наш интерес не аморален

Исторически доказуемая часть ответственности за конфликт между Украиной и Россией лежит на Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки, и это хрестоматийный пример стечения разных причин у разных игроков. Речи о проявлении кризиса в России тут не идет. До февраля 2022 года Россия представляла собой что угодно в экономическом и политическом плане, но только не страну, переживающую кризис. Из этого примера не следует, что русские обязательно должны были развязать большую войну и убивают мирных жителей. Но так случилось, потому что таков специфический российский сценарий, подкрепленный российской доктриной о построении альтернативного полюса силы против западной гегемонии в мире. Но и она не свалилась с неба, а основана, к сожалению совершенно правильно, на выводах из трагических американских авантюр, начиная с Косово и заканчивая крахом в Кабуле. Конечно, сегодня у нас это табу, ведь эти авантюры нанесли ущерб сопоставимый с украинским.

Связь с Россией прервалась, и европейские страны отрезают себя от нее в экономической и сырьевой сфере. Но было бы неплохо, если бы мы у себя дома и в других странах активно боролись с военной демагогией и отказом от критического мышления. Мы, как государство, легко можем стать новым американским штатом, найти место для миллионов украинцев или окончательно распрощаться с ЕС, но мир на Украине кому-то когда-нибудь придется все же заключить. С Россией побежденной, победоносной или какой-то другой. Полная победа Украины, а точнее США, ее колонизация и унижение России, то есть победа либеральной концепции, гарантирует продолжение деструкции в будущем. Это не в чешских интересах, как и падение Киева. Поэтому даже полный нейтралитет невозможен. Будем искать выход где-то посередине между этими полюсами.

Автор — председатель объединения "За воротами" и выпускник исторического отделения философского факультета Карлова университета.