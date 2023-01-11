Региональная группировка войск Беларуси и России – важнейший элемент стратегического сдерживания.

На днях, 8 января, на военных аэродромах Беларуси приземлились самолёты из состава Военно-космических сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства. Прибывшие из России авиационные подразделения являются воздушным компонентом региональной группировки войск (РГВ).

Как отмечено в сообщении министерства обороны Беларуси, с прибывшими подразделениями, как и с авиацией ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, также входящей в состав РГВ, будет проведено совместное лётно-тактическое учение в период с 16 января по 1 февраля. Во время проведения учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси. Совместное учение будет направлено на отработку слаженности действий союзной авиации в воздушном пространстве Республики Беларусь при выполнении задач по предназначению. В дальнейшем полученные в ходе учения навыки будут совершенствоваться и оттачиваться.

Следует отметить, что недавно закончилось боевое слаживание сухопутной составляющей РГВ – белорусских и российских соединений и воинских частей, с которыми на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский» проводились соответствующие занятия. К слову, на этих занятиях 6 января присутствовал Александр Лукашенко.

«Товарищ Главнокомандующий Вооружёнными Силами Республики Беларусь, соединения Вооружённых Сил Российской Федерации совместно с подразделениями Вооружённых Сил Республики Беларусь на полигонах Республики Беларусь провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок Союзных сил», – так доложил главе государства представитель российских Вооружённых Сил. По словам офицера, совместные учения проведены с мотострелковыми и танковыми подразделениями, специальными войсками, в том числе подразделениями ПВО. «На данном этапе подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению», – добавил он.

Таким образом, следует понимать, что по завершении боевого слаживания авиационной составляющей (в виде совместного лётно-тактического учения), региональная группировка войск будет полностью готова к выполнению своей главной задачи – обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Напомним, что решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси было принято президентами Беларуси и России ещё в прошлом году – «в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства». Об этом говорил государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в беседе с журналистами. Он также присутствовал на полигоне и отметил, что в настоящее время совместная группировка уже успешно развернулась и повышает свою боевую готовность. То есть, окончание занятий по боевому слаживанию подразделений и воинских частей российских и белорусских вооруженных сил не означает, что региональная группировка будет находиться в «статичном» состоянии. Как доложил представитель российских вооружённых сил, войска группировки готовы, но, как говориться, лучшее – враг хорошего. Поэтому занятия с войсками продолжатся, ведь, как известно, мероприятия по боевой и оперативной подготовке являются основой поддержания их высокой боевой готовности к выполнению задач по предназначению.

Кроме того, совместная подготовка означает интенсивный обмен опытом ведения современных боевых действий, которого, кстати, у российских военных не занимать. Об этом также на Обуз-Лесновском полигоне говорил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что опыт российских военных имеет большое значение для Беларуси: «Для меня это очень важно. И не только для меня. Для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен». «Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил – Беларуси и России – для защиты общего Отечества. Самое важное, самое главное – мы с вашими военачальниками договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме – готовить и белорусов, и россиян», – сказал глава белорусского государства.

Помимо проведения мероприятий по боевой и оперативной подготовке, повышение боевой готовности и боевых возможностей группировки осуществляется за счет её укомплектования современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Так, например, 6 января в Беларусь прибыл ещё один эшелон с военнослужащими и ВВСТ, входящими в состав РГВ. А днём ранее из России прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. Как сообщает минобороны Беларуси, в ближайшие дни техника поступит в воинские части белорусских сил специальных операций. Также стало известно, что в настоящее время между двумя военными ведомствами – России и Беларуси – ведутся переговоры о закупке и поставке в белорусские вооруженные силы современных боевых машин поддержки танков «Терминатор» и тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» российского производства.

Ответственный и комплексный подход к обеспечению высокой боевой готовности региональной группировки войск обусловлен, прежде всего, тем, что она является, как отметил Александр Вольфович, одним из элементов стратегического сдерживания. «Элемент, который должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении Союзного государства», – подчеркнул госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь.

Владимир Вуячич