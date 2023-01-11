Войти
Военное обозрение

Генерал ВВС США рассказал о планах модернизации самолета В-52 и обновления парка бомбардировщиков

415
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В декабре 2022 года ВВС США представили новый стелс-бомбардировщик В-52 Raider, однако в планах военно-воздушного командования – создание обновленного флота, и самые большие изменения, как пишет издание Defense News, еще впереди.

Сейчас компании Rolls-Royce и Boeing работают над серьезной модернизацией бомбардировщиков B-52 Stratofortress времен холодной войны. Планируется обеспечить их новыми двигателями и предоставить возможность В-52 летать и в 2050-х годах, вместе с В-21. Когда объединенный парк бомбардировщиков В-21 и В-52 будет готов, ВВС США завершат списание оставшихся B-1 Lancer.

Бригадный генерал авиации Уильям Роджерс в настоящее время занимает должность исполнительного директора программы бомбардировщиков в Центре управления жизненным циклом ВВС. Фактически он отвечает за управление жизненным циклом всех бомбардировщиков американской военной авиации.

Как отмечает Роджерс в интервью Defense News, в вопросах модернизации парка бомбардировочной авиации Пентагон будет рассматривать различные варианты. К концу 2023 финансового года военные планируют получить четкое представление о дальнейшем плане действий.

Одна из главных задач – оснастить самолеты В-52 новыми двигателями. В данном случае очень важно организовать процесс таким образом, чтобы не возникло «пробелов», когда самолеты будут находиться на модернизации на предприятиях и численность боеготовой бомбардировочной авиации сократится. Генерал Роджерс отмечает, что специалисты ВВС правильно рассчитали время и сроки модернизации, поэтому таких проблем возникнуть не должно. Сам двигатель спроектирован, но другие компоненты разрабатываются заново, чтобы успешно интегрировать двигатель с ними.

Роджерс отметил важную роль цифровых технологий в процессе изучения дальнейших перспектив модернизации самолетов. Цифровые технологии помогают точно смоделировать будущие изменения, определить возможные погрешности и поставить задачи по-другому, если потребуется.

Наши противники не будут ждать, пока у нас будет идеальный парк B-21, если они решат что-то предпринять

- отмечает генерал Роджерс.

Поэтому работы по модернизации бомбардировщиков планируется завершить максимально быстро, как это только возможно. Многие вопросы, по утверждению генерала, упираются в финансы. Однако их в любом случае придется решать, поскольку стратегические возможности ВВС США в значительной степени зависят от парка бомбардировочной авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
В-1В Lancer
Компании
Boeing
Rolls-Royce
Похожие новости
01.07.2020
Бомбить издалека и помногу: США создают самолет-арсенал
30.04.2020
B-52 и новая ремоторизация
02.12.2019
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
27.09.2016
Небесный рейдер
16.02.2011
Бомбовая расконсервация
27.11.2006
В США составлен рейтинг бомбардировщиков: ТУ-95 на седьмом месте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО