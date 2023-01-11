Американские C-17A сертифицированы на перевозку новой ядерной авиабомбы в Европу - эксперты

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III прошли сертификацию на перевозку новой ядерной авиабомбы B61-12, сообщила в понедельник Федерация американских ученых.

По данным американских экспертов, еще в ноябре 2022 года ВВС США внесли поправки в правила безопасности при транспортировке ядерного оружия по воздуху, чтобы разрешить самолетам C-17A Globemaster III перевозить новую ядерную бомбу B61-12.

Согласно новой инструкции, которую публикует федерация, с учетом соответствующей сертификации самолетов и подготовки экипажей C-17A могут перевозить новейшее ядерное оружие на базы в США и Европе.

Самолеты C-17A из состава 62-го авиакрыла на базе Льюис-Маккорд служат в качестве основы ядерных авиаперевозок ВВС США.

При этом указывается, что обновленная инструкция ВВС не подтверждает, что перевозки оружия начались уже в декабре прошлого года, как сообщали некоторые американские СМИ. Но в нем задокументированы некоторые приготовления, необходимые для этого, отмечают американские эксперты.

В октябре прошлого года Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) подтвердило экспертам Федерации американских ученых начало полномасштабного производства ядерных авиабомб B61-12. При этом высокопоставленный представитель Пентагона опроверг сообщение издания Politico, что производство этих ядерных авиабомб ускорилось в связи с событиями на Украине.

"В графике ничего не изменилось. Никакого ускорения из-за украинского кризиса нет, производство B61-12 идет по запланированному графику", - отметил он. Между тем чиновник не отрицал, что транспортировка могла начаться уже в декабре.

B61-12 предназначена для модернизации и возможной замены всех существующих старых ядерных авиабомб, включая B61-3, -4, -7 и, возможно, в конечном итоге также B61-11 и B83-1. Она обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако ее меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

На данный момент неизвестно, начались ли поставки B61-12 в Европу. Если и нет, то это неизбежно, считают американские эксперты. По их мнению, развертывание будет постепенным.