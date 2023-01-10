Замглавы МИД РФ: Россия будет блокировать военные угрозы со стороны Японии - Интервью ТАСС

Андрей Руденко - о том, как развиваются отношения России со странами Азии

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о трендах диалога России с азиатскими странами, указал на весьма непростую ситуацию на Корейском полуострове и ответил на вопрос, почему обсуждение мирного договора с Японией стало невозможным.

— На данный момент в МИД России вы курируете азиатское направление. Как бы вы могли охарактеризовать ситуацию в регионе? Что считаете главным вызовом? В каких сферах нам следовало бы активнее развивать сотрудничество со странами Азии?

— ​​​​​​ На фоне усиливающейся международной турбулентности основная часть Азии делает ставку на стабильность и сохранение динамики роста. Именно этот регион во многом будет оказывать влияние на дальнейшее глобальное политическое и экономическое развитие.

Главный вызов для Азии сегодня связан с определением пути ее движения. Первая, органичная для всего региона, опция – это продолжение линии на совместное развитие, уважительный диалог на равноправных началах, понимание и использование выгод общеевразийской интеграции, синергии региональных и субрегиональных потенциалов.

Второй вариант, который агрессивно навязывается Вашингтоном и его союзниками, – формирование альтернативного вектора, опирающегося на нужные Западу задачи сдерживания любых центров самостоятельного хозяйственного, технологического и иного роста, в том числе через усиление конфронтации. Он проявляется в попытках расшатывания сложившейся в Азии системы многостороннего сотрудничества, снижения эффективности или даже разрушения существующих здесь механизмов межгосударственного взаимодействия.

Эта стратегия направлена на переформатирование Азии на обслуживание интересов одного полюса. Для поддержки такого курса в регион заводится силовой евро-атлантический компонент в лице НАТО, заявившей о своем глобальном мандате, и ее отдельных членов. Создаются новые селективные конструкции под "индо-тихоокеанским" брендом.

Россия выстраивает свою линию в регионе через цели совместного взаимоуважительного и взаимовыгодного развития. Это основной ориентир и для наших двусторонних связей, и для полицентричных платформ с российским участием.

Правильность такого выбора подтверждает растущая привлекательность и востребованность среди азиатских государств таких позитивно заряженных, объединяющих площадок, как Шанхайская организация сотрудничества. Несмотря на используемое давление, Запад этот процесс остановить не в состоянии.

Что касается областей кооперации, то их спектр крайне широк. Это, безусловно, торгово-экономические и инвестиционные связи с упором на высокотехнологичную и цифровую сферы, совместные инфраструктурные проекты. Особенно актуальна сегодня энергетическая составляющая: потенциал России на всех направлениях ТЭК, будь то атом, нефть или газ, неоспорим. Лидирующую роль наша страна играет и в вопросах продовольственной безопасности, которые сегодня остро стоят во многих частях света, требуя взвешенных и одновременно активных шагов. Разумеется, Азия с ее многомиллиардным населением не является в этом плане исключением.

Наши азиатские партнеры выстраивают тесные связи с Россией в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам. Это касается борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной преступностью всех мастей. Мы интересны странам Азии и с точки зрения укрепления их оборонных потенциалов. Не снижается спрос на российские образовательные услуги. Полезные проекты в сферах здравоохранения, борьбы с пандемиями, биологической безопасности развиваем как по двусторонней, так и по многосторонней линии, например, в рамках стратегического партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В региональном сообществе множатся заявки на сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Формы и модели тут могут быть различные – вплоть до создания зон свободной торговли.

Не менее значимый аспект диалога с азиатскими государствами – сохранение и укрепление регионального культурного многообразия, защита национальных особенностей, уникального традиционного уклада и идентичности живущих здесь народов. Убежден, что богатая духовная и цивилизационная палитра Азии (которая, как мы видим, западным сообществом с его стремлением загнать всех в свое "прокрустово ложе" не воспринимается) – залог ее гармоничного процветания и успешного развития, а, значит, – мира и стабильности в целом.

— Одним из ключевых партнеров России в Азиатском регионе, безусловно, является Китай. С учетом того, что Запад внес обе страны в список главных угроз национальной безопасности, а Вашингтон повышает оборонный бюджет для сдерживания Москвы и Пекина, как вы оцениваете сегодня уровень российско-китайского сотрудничества?

— ​​​​​​Китай действительно является одним из наиболее близких России государств - партнеров, причем не только в Азии, но и на мировой арене в целом. Российско-китайское сотрудничество переживает лучший период в своей истории, двусторонние отношения определяются как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Они строятся на прочном фундаменте взаимного доверия, учета политической традиции, обоюдной поддержки в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга. В первую очередь, речь идет о защите суверенитета и территориальной целостности.

Следует отметить, что достигнутый сегодня беспрецедентный уровень межгосударственного взаимодействия – это результат исторического выбора наших народов, сделанного задолго до возникновения глубинного кризиса, с которым сталкивается сегодня вся система международных отношений.

Значительный рост конфликтного потенциала в мире, оформившаяся в последнее время политика США и их союзников, направленная на разрушение глобальной системы безопасности, их нацеленность на сдерживание развития наших стран сделали очевидной как для России, так и для наших китайских партнеров необходимость всемерного укрепления стратегической связки между Москвой и Пекином, способной не только противостоять разрушительным действиям Вашингтона, но и запустить мобилизацию конструктивных сил мирового сообщества для формирования новых открытых, справедливых международных отношений. Важнейшая работа в этом контексте проводится в формате доверительного политического диалога между главами наших государств. Ушедший год ознаменован восстановлением очных форм работы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В 2022 году лидеры встречались дважды – в феврале в "олимпийском" Пекине и в сентябре на полях саммита ШОС в Самарканде. Наши руководители продолжают активно обмениваться мнениями в дистанционном формате.

Быстро меняющаяся международная обстановка предопределила интенсивность работы наших министров: в ушедшем году Сергей Лавров и Ван И провели в общей сложности 10 контактов, включая личные переговоры и "сверку часов" по телефону. Хотел бы подчеркнуть, что основанное на совпадении либо близости подходов к ключевым мировым проблемам укрепление внешнеполитической координации России и КНР имеет стабилизирующее влияние на всю систему международных отношений, играет роль катализатора в ее постепенном переходе к многополярности, то есть более сбалансированной, устойчивой форме организации межгосударственного взаимодействия.

Подводя итоги 2022 года в области российско-китайской практической кооперации, можно констатировать, что линия Запада на откровенный шантаж и открытые угрозы подорвать сотрудничество наших государств не увенчалась успехом. Китай, так же как и мы, расценил западные санкции как нелегитимный инструментарий нерыночной конкуренции, политическое оружие для сдерживания неугодных стран. Совпадение позиций Москвы и Пекина по этому принципиальному вопросу позволило нам и далее реализовывать все намеченные ранее договоренности, совместно формировать актуальную современным вызовам архитектуру двусторонних торгово-экономических отношений. Товарооборот России и Китая в стоимостном выражении с января по ноябрь 2022 года вырос примерно на треть, значительно превысив рекордные показатели позапрошлого года. Фиксируем наращивание объемов в поставках энергоресурсов, сельскохозяйственной продукции – их стабильность является важнейшим фактором обеспечения энергетической, продовольственной безопасности государств на фоне высокой волатильности на мировых сырьевых и товарных рынках. В соответствии с установленными сроками продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, расширяется промышленная и технологическая кооперация.

С учетом растущих объемов двусторонней торговли и повышения транзитного потенциала России, в уходящем году также сосредоточились на развитии транспортной инфраструктуры. Особое значение в этом контексте имеет запуск в эксплуатацию, впервые в истории российско-китайских отношений, двух трансграничных мостовых переходов через реку Амур – автомобильного в Амурской области и железнодорожного в Еврейской автономной области.

Полагаем важным, принимая во внимание развитие эпидемической ситуации, вести с нашими китайскими партнерами дело к постепенному восстановлению авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения, открытию для пассажиров наземных пунктов пропуска на российско-китайской государственной границе, отмене ограничений

на взаимные поездки, связанные с противоэпидемическими мерами.

В этом контексте заинтересованы в последовательной активизации гуманитарных контактов, играющих центральную роль в укреплении взаимопонимания наших народов. При этом в период пандемии двустороннее сотрудничество в культурной сфере не прекращалось, значительная часть мероприятий была переведена в онлайн-формат. Согласно решению лидеров, в 2022-2023 годах стороны реализуют очередной крупный межгосударственный проект – Годы сотрудничества в области физической культуры и спорта. Буквально недавно в китайском городе Чанчунь (провинция Цзилинь) состоялось знаковое мероприятие – Третьи Российско-Китайские молодежные зимние игры. Расширение связей в этой сфере особенно актуально на фоне широко применяющейся сегодня практики политизации спортивных состязаний.

В целом, завершившийся год показал, что потенциал российско-китайского сотрудничества далеко не исчерпан. Полагаем, что утверждение новых геополитических реалий, трансформация международных отношений представляют нам дополнительные пути для более широкого раскрытия возможностей стратегического партнерства России и КНР.

— Как вы оцениваете складывающуюся ситуацию вокруг Тайваня. Обсуждался ли когда-либо вопрос оказания Москвой поддержки Пекину в случае, если провокации, в частности со стороны США, будут продолжаться?

— В последнее время наблюдается рост напряженности вокруг Тайваня, вызванный провокационной активностью Вашингтона и его сателлитов. Серьезно подогрели ситуацию визит на остров в начале августа 2022 года председателя Палаты представителей Конгресса США Пелоси и последовавшие за этим многочисленные поездки туда американских, японских и европейских официальных лиц. Обстановку в Тайваньском проливе усугубляет и принятие США ряда законодательных инициатив по укреплению военно-политических контактов с Тайбэем, в частности предполагающих выделение ему в 2023–2027 годах по $2 млрд ежегодно на помощь в сфере безопасности, которая включает масштабную закупку американских вооружений и военной техники.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям Х Московской конференции по международной безопасности 16 августа 2022 года исчерпывающе охарактеризовал происходящее как "тщательно спланированную провокацию", а также стратегию "США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире".

В Пекине хорошо знают, что российская сторона неизменно поддерживает КНР в вопросе Тайваня. Исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть. Этот подход озвучивался неоднократно на высоком и высшем политическом уровне, в том числе был подтвержден в принятом по итогам состоявшихся 4 февраля 2022 года в Пекине переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином Совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Считаем, что китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в вопросе Тайваня. Вместе с тем подчеркиваем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Как мы понимаем, в Китае отдают приоритет мирным методам решения тайваньского вопроса.

— Ранее в СМИ появилась информация, что министерство обороны Японии планирует разместить на островах Хоккайдо и Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км. Известно ли Москве о таких планах? Насколько высоки риски эскалации в АТР и предпринимаются ли какие-то шаги для их снижения?

— Обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития страны и переход на рельсы форсированной милитаризации. Среди конкретных шагов – проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов.

Регулярно озвучиваем нашу позицию на этот счет в публичном пространстве (очередной комментарий официального представителя опубликован на сайте МИД России 22 декабря 2022 года), а также по дипломатическим каналам. Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России.

— На этом фоне могут ли Москва и Токио еще вернуться к обсуждению мирного договора? Или недружественные действия Японии навсегда закрыли эту возможность?

— С началом специальной военной операции на Украине администрация Кисиды активно включилась в режиссируемую Западом русофобскую кампанию, фактически осуществляя полный демонтаж накопленных за долгие годы результатов взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее российская сторона вела переговоры с Японией об отвечающем современным реалиям полноценном всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве, который был бы призван определить основные направления ускоренного развития всего комплекса российско-японских связей. Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно. Не наблюдаем признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию.

— Как развивается наше стратегическое партнерство с Монголией?

— После снятия обоюдных санитарно-эпидемиологических ограничений в начале 2022 года динамично развивается разноплановое взаимодействие с Монголией – нашим близким соседом и естественным стратегическим партнером в Азии.

Благодаря совместным усилиям существенно активизировался политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях.

Успешно прошел рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 5 июля 2022 года в Улан-Батор. В ходе конструктивных межмидовских консультаций и встреч со всеми высшими руководителями страны было достигнуто взаимопонимание по наиболее актуальным темам.

Существенно продвинуться в решении ряда проблемных вопросов удалось 7 сентября 2022 года по итогам беседы президента Путина и премьер-министра Монголии, который посетил Владивосток для участия в пленарном заседании Восточного экономического форума.

15 сентября 2022 года в Самарканде на полях заседания Совета глав государств - членов ШОС состоялся очередной саммит лидеров перспективного регионального формата сотрудничества Россия - Монголия - Китай.

Наращивается взаимодействие в военной и военно-технической сферах. Монгольские военнослужащие традиционно приняли участие в командно-штабных учениях "Восток-2022", Армейских международных играх и иных мероприятиях на территории России. 1-10 августа 2022 года на западе Монголии провели ежегодные двусторонние учения "Селенга". Последовательно наращивали эффективность межведомственной координации по вопросам безопасности.

Отмечаем положительную динамику развития приграничного и межрегионального сотрудничества, культурных, образовательных и гуманитарных обменов. Поэтапно восстанавливается транспортное сообщение.

Углубляется кооперация в практической сфере. По линии профильных ведомств и деловых кругов прорабатываются возможности реализации крупных совместных проектов в энергетической, транспортной, инфраструктурной и образовательной областях.

Конкретные договоренности о дальнейших шагах по расширению нашего взаимодействия были зафиксированы в итоговом протоколе состоявшегося 15 ноября в Москве 24-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Видим, что Запад, которого в Монголии называют "третьим соседом", прилагает концентрированные усилия, направленные на подрыв традиционной дружбы и сотрудничества Монголии с Россией. Уверены, что у монгольских партнеров достаточно мудрости, чтобы обойти расставленные нашими недругами ловушки и обеспечить здоровое, конструктивное развитие связей с Россией, отвечающее коренным интересам народов

двух стран.

— Каковы итоги 2022 года в сфере двустороннего взаимодействия Российской Федерации с Республикой Корея и КНДР?

— Прежде всего, хотел бы отметить, что в водовороте сложной, стремительно меняющейся международной обстановки Россия по-прежнему заинтересована в развитии стабильных, взаимовыгодных отношений с обоими государствами Корейского полуострова.

Если говорить о нашем сотрудничестве с Республикой Корея, то, как известно, в условиях мощного прессинга со стороны Вашингтона, стремящегося оторвать Республику Корея от нашей страны, в марте 2022 года южнокорейское руководство было вынуждено присоединиться к антироссийским санкциям "коллективного Запада" в связи с кризисом на Украине. Вместе с тем видим и стремление проводить сбалансированный, прагматичный курс на российском направлении не допустить резкого сворачивания связей с Россией, найти способы минимизации ущерба от западных рестрикций для двустороннего сотрудничества. Со своей стороны настроены аналогично.

КНДР стала одной из стран, твердо поддержавших, в том числе на ооновской площадке, решение Российской Федерации о проведении специальной военной операции на Украине, а также вхождение в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Мы ценим эту поддержку и, безусловно, учитываем ее в продвижении курса на всестороннее развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества, заданного на встрече руководителей России и КНДР в апреле 2019 года во Владивостоке. Близость подходов наших стран к большинству актуальных международных проблем, высокий уровень политического диалога и взаимопонимания создают для этого хорошие предпосылки.

— Прошлый год был отмечен серьезным обострением ситуации на Корейском полуострове: США и Республика Корея практически без перерыва проводили крупномасштабные военные учения, а КНДР произвела рекордное число ракетных запусков. Что, по вашему мнению, необходимо сделать для выхода из тупика в процессе урегулирования?

— Всем заинтересованным в корейском урегулировании сторонам следует осознать, что возвращение к "дипломатии саммитов" образца 2018-2019 годов, когда КНДР совершала инициативные и безответные жесты доброй воли визави своих оппонентов, уже невозможно.

В феврале 2019 года в Ханое США упустили шанс заключить довольно выгодную для них сделку – демонтаж ключевых объектов ядерного потенциала КНДР в Нёнбёне в обмен на частичное снятие международных санкций в отношении гражданского сектора ее экономики. В результате по вине чрезмерных аппетитов Вашингтона Пхеньян окончательно разочаровался в переговорной логике, которая на определенном этапе допускала увязывание мер по одностороннему разоружению Северной Кореи с устранением преград для ее нормального экономического развития.

Поэтому теперь, чтобы вернуться к конструктивной повестке, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо, во-первых, отказаться от продемонстрировавшей свою неэффективность идеи дальнейшего санкционно-силового давления на Северную Корею как способа решить проблемы Корейского полуострова. Во-вторых, направить в КНДР сигнал о готовности к диалогу с конструктивной повесткой дня: о разрядке, мерах доверия и принципах мирного сосуществования, выстраивании в Северо-Восточной Азии многосторонней системы мира и контроля над вооружениями. В рамках такой повестки законные озабоченности всех стран региона будут разрешены путем предоставления юридических и физических гарантий безопасности. Соответствующие идеи, кстати, отражены в совместных российско-китайских дипломатических инициативах, в том числе в плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова.

Беседовала Анастасия Бобылева