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Интерфакс-АВН

Лавров обсудил с новым китайским коллегой двустороннюю и глобальную повестку - МИД РФ

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Цинь Ган
Цинь Ган.
Источник изображения: dzeninfra.ru

Было отмечено неприятие попыток Запада сдержать развитие России и Китая путем введения санкций

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с недавно назначенным министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, обсудил двусторонние и глобальные вопросы, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Телефонный разговор Лаврова с китайским коллегой состоялся в понедельник, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ходе беседы российский министр "поздравил своего китайского коллегу с недавним назначением и пожелал успехов на ответственном посту".

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путём введения санкций и другими нелегитимными методами", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что в ходе разговора министры констатировали единство подходов Москвы и Пекина к проблемам мирового развития.

Главы внешнеполитических ведомств также выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, уровнем координации в ООН, БРИКС, ШОС и других международных структурах.

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