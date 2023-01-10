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Военное обозрение

Тайваньская армия зафиксировала приближение к острову 57 самолетов и 4 военных кораблей Китая

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Источник изображения: topwar.ru

В течение минувших суток к острову Тайвань приблизились 57 военных самолетов и 4 военных корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщили в Министерстве обороны Тайваня.

По утверждению тайваньского военного ведомства, 28 из обнаруженных в течение суток самолетов пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону сил противовоздушной обороны Тайваня. Среди них были 3 разведывательных беспилотных аппарата BZK-005, 6 истребителей J-11, два стратегических бомбардировщика H-6, по два истребителя Су-30 и J-10, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и 12 истребителей J-16.

Кроме того, в Тайваньском проливе, недалеко от острова, передвигаются 4 военных корабля Военно-морских сил НОАК, что также беспокоит тайваньских военных.

Ранее масштабное вторжение в зону охвата противовоздушной обороны Тайваня было осуществлено 26 декабря 2022 года. Тогда тайваньские силы ПВО зафиксировали 71 летательный аппарат НОАК, в том числе истребители и беспилотные летательные аппараты.

Между тем, 8 января Восточное командование Народно-освободительной армии Китая заявило о начале очередных военных учений в непосредственной близости от острова. Теперь Китай проводит такие учения регулярно, что является постоянным поводом для беспокойства тайваньских властей.

Сейчас тайваньская армия уже направила воздушные и морские патрули для отслеживания маневров китайских вооруженных сил. На Тайване были развернуты комплексы наземного базирования средств противовоздушной обороны.

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