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Интерфакс-АВН

НАТО не дала Белграду разрешение вернуть сербские силы безопасности в Косово - Вучич

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Берлин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Миссия НАТО в Косово (KFOR) отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности в автономный край Косово и Метохия, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

"Я не ожидал иного ответа от KFOR", - приводит его слова Associated Press (AP).

Президент Сербии упомянул недавний инцидент, в ходе которого офицер косовских сил безопасности, находящийся не при исполнении служебных обязанностей, ранил из огнестрельного оружия двух сербов, включая 11-летнего мальчика; стрелявшего затем арестовали. Вучич в свою очередь отметил, что страны Запада "не волнует, когда ранят сербских мальчиков".

AP напоминает, что Сербия направила соответствующий запрос в НАТО в середине декабря. В тот момент автономном крае Косово и Метохии обострилась напряженность, после того, как косовская полиция задержала нескольких бывших сербских полицейских по обвинению в преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. В ответ проживающие в Косово сербы возвели баррикады на автодорогах на севере края.

Однако позднее Вучич призвал сербов разобрать баррикады, заявив, что участники протестов не будут преследоваться по закону.

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Страны
Германия
Сербия
Проекты
NATO
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