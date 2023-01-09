НАТО не дала Белграду разрешение вернуть сербские силы безопасности в Косово - Вучич

Берлин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Миссия НАТО в Косово (KFOR) отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности в автономный край Косово и Метохия, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

"Я не ожидал иного ответа от KFOR", - приводит его слова Associated Press (AP).

Президент Сербии упомянул недавний инцидент, в ходе которого офицер косовских сил безопасности, находящийся не при исполнении служебных обязанностей, ранил из огнестрельного оружия двух сербов, включая 11-летнего мальчика; стрелявшего затем арестовали. Вучич в свою очередь отметил, что страны Запада "не волнует, когда ранят сербских мальчиков".

AP напоминает, что Сербия направила соответствующий запрос в НАТО в середине декабря. В тот момент автономном крае Косово и Метохии обострилась напряженность, после того, как косовская полиция задержала нескольких бывших сербских полицейских по обвинению в преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. В ответ проживающие в Косово сербы возвели баррикады на автодорогах на севере края.

Однако позднее Вучич призвал сербов разобрать баррикады, заявив, что участники протестов не будут преследоваться по закону.