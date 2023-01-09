В США заявили, что в конфликте на Украине время не на стороне Киева

Бывший госсекретарь Кондолиза Райс и экс-шеф Пентагона Роберт Гейтс отметили, что вся украинская экономика и ее военный потенциал полностью зависят от поставок стран Запада, прежде всего Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Экономика и военный потенциал Украины сейчас практически полностью зависят от поддержки со стороны Запада, а время в нынешней ситуации не на стороне Киева. Такую точку зрения бывший госсекретарь США Кондолиза Райс (занимала пост в 2005-2009 годах) и экс-шеф Пентагона Роберт Гейтс (2006-2011 годы) выразили в совместной статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The Washington Post.

Авторы статьи заявляют, что вся экономика Украины и ее военный потенциал полностью зависят от поставок стран Запада, прежде всего США. В том случае, если ВСУ не добьются значительного прорыва в ходе конфликта, давление со стороны Запада на Киев, чтобы тот пошел на переговоры о прекращении огня, "будет расти по мере того, как проходят месяцы военного тупика", отмечают Райс и Гейтс.

"Единственным способом избежать этого сценария", как полагают авторы, является наращивание Вашингтоном и его союзниками поставок Киеву военной помощи, которой было бы "достаточно, чтобы сдержать новое российское наступление и оттеснить российские силы на востоке и на юге". "Сейчас нужны решения США и их союзников о предоставлении украинцам дополнительной военной техники, прежде всего мобильной бронетехники", - пишут бывшие главы Госдепа и Пентагона.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.