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Интерфакс-АВН

США будут добиваться от своих союзников расширения военной помощи Украине - Пентагон

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Американский министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что США будут убеждать своих союзников в необходимости наращивания военной помощи Киеву, сообщил Пентагон.

"Остин подтвердил приверженность поощрению союзников и партнеров к дополнительному предоставлению систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных возможностей для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

При этом американский министр отметил, что помощь будет предоставляться "столько, сколько потребуется".

Пентагон сообщил, также, что Остин уже обсудил с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт пути усиления помощи "в преддверии встречи Контактной группы по обороне Украины в германском Рамштайне".

Остин "высоко оценил" решение Германии предоставить Украине батарею ПВО Patriot и боевые машины пехоты Marder.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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