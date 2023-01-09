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Интерфакс-АВН

Туркменистан и Китай продолжат укрепление сотрудничества в военной сфере - совместное заявление

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Флаги Туркменистана и КНР.

Ашхабад. 6 января. ИНТЕРФАКС - Туркменистан и Китай продолжат укреплять стратегические контакты по линии вооруженных сил, углублять взаимодоверие в военной сфере, говорится в совместном заявлении председателя КНР Си Цзиньпина и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, подписанном по итогам переговоров в Пекине в пятницу.

"Стороны и впредь продолжат укреплять стратегические контакты по линии вооруженных сил, углублять взаимодоверие в военной сфере, расширять спектр сотрудничества и активизировать практические обмены в таких направлениях, как взаимные поездки делегаций, подготовка кадров и военная техника", - отмечается в совместном заявлении, опубликованном в пятницу в электронной газете "Туркменистан: золотой век".

В совместном заявлении также говорится, что "Стороны продолжат поддерживать положительную традицию тесных контактов по линии компетентных органов по правоохранительной деятельности и безопасности, активизировать обмен информацией, касающейся противодействия терроризму, решительно противостоять "силам трех зол", обмениваться опытом обеспечения безопасности ключевых проектов и массовых мероприятий, а также поддержания безопасного и стабильного функционирования совместных проектов стратегического значения".

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Страны
Китай
Туркменистан
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