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Интерфакс-АВН

Прибывшая из России партия БТР будет направлена на охрану границы Белоруссии - Минобороны республики

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БТР-82А
БТР-82А ВС Беларуси.
Источник изображения: ВоенТВ Беларуси / youtube.com

Минск. 5 января. ИНТЕРФАКС - Прибывшая в четверг из России новая партия БТР будет направлена на охрану границы Белоруссии, сообщили в Минобороны республики.

"На перевооружение стоящих у нас образцов БТР-80 прибыли БТР 82-А с российского завода "Арзамас". Техника глубоко модернизирована по сравнению с БТР-80", - рассказал заместитель командира по вооружению 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Александр Ботяновский в эфире телекомпании Минобороны Белоруссии "ВоенТВ".

"По своим техническим характеристикам образцы значительно превосходят БТР-80. Это позволит подразделениям бригады еще более качественно выполнять задачи по охране и обороне рубежей нашей родины", - подчеркнул он.

Замкомандира бригады отметил, что личный состав уже изучил новую технику и подготовлен к ее эксплуатации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БТР-80
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