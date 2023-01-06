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Интерфакс-АВН

Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии соприкосновения на Украине - Кремль

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести на время режим прекращения огня, сообщила пресс-служба президента РФ.

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, - цитирует пресс-служба указания президента РФ Вооруженным Силам России.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в указаниях Путина.

Ранее в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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