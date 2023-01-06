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Интерфакс-АВН

Расследование взрывов на "Северных потоках" продолжается в Дании, Швеции и Германии - ЕК

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Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1".
Источник изображения: © Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана

Брюссель. 5 января. ИНТЕРФАКС - Расследование диверсии на газопроводах "Северные потоки" проходит на национальных уровнях затронутых этим инцидентом стран, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"В любом случае мы приняли меры по защите критически важных инфраструктур. Целая серия мер принята на уровне Европейского союза в прямой связи с этими инцидентами, чтобы защитить наши критически важные инфраструктуры", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

В свою очередь другой представитель ЕК Анита Хиппер в ответ на вопрос о том, что следует из доклада соответствующих стран об инциденте, объяснила: "Шведские власти сообщили нам, что причиненный газопроводам "Северные потоки" ущерб является результатом диверсии, что доказано. Но расследование по-прежнему продолжается в Дании, Швеции и Германии".

Она указала на то, что расследование входит в компетенцию этих стран.

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Страны
Германия
Дания
Швеция
Проекты
Евросоюз
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