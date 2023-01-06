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Интерфакс-АВН

В Белоруссию продолжит прибывать личный состав и военная техника РФ - Минобороны

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Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Планируется совместное летно-тактическое учение Белоруссии и РФ

Минск. 5 января. ИНТЕРФАКС - В Минобороны Белоруссии в четверг заявили о наращивании региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

"Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно. В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - подчеркнули там.

Сообщается, что для повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения.

"От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил", - сообщили в белорусском военном ведомстве.

Сообщается, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск (сил) носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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