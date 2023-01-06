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Медведев: "Адмирал Горшков" у Потомака — лучший подарок НАТО

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Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал поход вооруженного гиперзвуковыми "Цирконами" фрегата "Адмирал Горшков" к побережью стран НАТО главным подарком к Новому году и заявил, что Россия будет общаться со своими врагами на языке силы.

"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО… Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" - написал он в телеграм-канале.

"Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны", - добавил Медведев.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
22350
NATO
ГЗЛА
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