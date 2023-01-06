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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что Москва открыта к диалогу при условии выполнения Киевом требований РФ и учета новых территориальных реалий - Кремль

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине и вопросы энергетики, сообщила пресс-служба главы российского государства.

"Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания", - говорится в сообщении.

"В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу - при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий", - сообщила пресс-служба президента РФ.

В ходе разговора также обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики.

"Отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового "хаба" и строительство АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "при рассмотрении действия стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 г. о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта".

В разговоре Путина и Эрдогана уделено внимание и перспективам сирийского урегулирования.

"Дана позитивная оценка проведенной в Москве в декабре 2022 г. встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Выражена надежда, что развитие контактов в таком трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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