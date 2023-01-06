Российские инженерные войска за год получили более 20 роботов класса "Уран" - Минобороны

Ударный роботизированный комплекс "Уран-9" и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" на полигоне Мулино.

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Инженерные войска российских Вооружённых сил в 2022 году получили свыше 400 образцов современной техники, включая боевых роботов, сообщило министерство обороны РФ.

"В рамках государственного оборонного заказа в 2022 году в инженерные войска Вооружённых сил РФ предприятиями промышленности поставлено свыше 400 образцов современной техники, более 50 тысяч комплектов инженерного имущества и инженерных боеприпасов, свыше 20 робототехнических комплексов (разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14")", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, в рамках гособоронзаказа в войска поставляются "современные средства инженерной разведки, полевого водообеспечения, фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а также средства преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений".

"Уран-6" предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом (РТК) составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надёжности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.

Роботы данной модели активно применялись в ходе сирийской кампании. В частности, отряд Международного противоминного центра Вооружённых сил РФ использовал их при разминировании сирийских Пальмиры и Алеппо.

Как сообщалось, по итогам применения робота в Сирии он подвергся модернизации, благодаря которой взрывоустойчивость РТК повысилась с 4 до 10 кг.

Робот производится компанией "766 Управление производственно-технологической комплектации". Предприятие также выпускает роботов-пожарных "Уран-14" и ударных роботов "Уран-9".

"Уран-14" - многофункциональный РТК робототехнический комплекс пожаротушения (МРТК-П) на гусеничной базе. Он предназначен для ликвидации последствий технологических аварий и пожаров, инженерной разведки местности и доставки к месту применения средств пожаротушения в режиме дистанционного управления.

Использование комплекса исключает контакт человека с опасными для жизни температурами в зоне пожаротушения.