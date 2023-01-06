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Интерфакс-АВН

Российские силы ПВО в 2022 году обнаружили свыше двух тыс. иностранных самолётов-разведчиков - Минобороны

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РЛС «Небо-М»
РЛС «Небо-М».
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы за год приводились в готовность 1 более четырех тыс. раз

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в минувшем году зафиксировали более двух тысяч самолётов-разведчиков и свыше десяти стратегических бомбардировщиков иностранных государств, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году дежурными боевыми расчётами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них - более 600 тысяч иностранных самолётов, свыше двух тысяч самолётов-разведчиков и более 10 боевых стратегических бомбардировщиков", - сказано в сообщении.

"При этом дежурные силы приводились в готовность 1 более четырёх тысяч раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках", - отмечено в сообщении.

По данным ведомства, "сегодня на вооружении радиотехнических войск (РТВ) состоят современные и перспективные радиолокационные средства "Небо-М", "Подлёт", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление" и комплексы средств автоматизации "Фундамент-М"".

Их комплексное применение "позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения - от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе", отмечено в сообщении.

Эта техника эксплуатируется "с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции и в Сирийской Арабской Республике", информирует Минобороны.

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