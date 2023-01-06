Армения ожидает от РФ шагов по разблокированию Лачинского коридора - Пашинян

Ереван. 5 января. ИНТЕРФАКС - Ереван ожидает от Москвы предметных шагов по разблокированию связывающего Нагорный Карабах с Арменией Лачинского коридора.

"Ожидаем предметных шагов от международного сообщества и России, чей миротворческий контингент размещен в Нагорном Карабахе и контроль над Лачинским коридором является ее прямой обязанностью в соответствии с трехсторонним заявлением (глав Армении, России и Азербайджана - ИФ) от 9 ноября 2020 года", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, "незаконная блокада Лачинского коридора продолжается уже 25 дней, что вызвало гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе".

"Несмотря на реакцию международного сообщества, Азербайджан не предпринимает мер для разблокирования Лачинского коридора. Закрыв Лачинский коридор, Азербайджан грубо нарушил обязательства, взятые трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, что вызывает серьезные вопросы относительно договороспособности официального Баку", - отметил Пашинян.

Он заявил, что относительно закрытия коридора выдвигаются различные причины, "но реальная причина в том, что армяне Нагорного Карабаха продолжают жить на своей родине".

"Международное сообщество стало более четко констатировать видимую политику Азербайджана по осуществлению этнических чисток, геноцида армян Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян.