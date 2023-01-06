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Интерфакс-АВН

Россия договорилась с Зимбабве о создании и запуске малых спутников на орбиту - "Роскосмос"

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Амон Мурвира
Амон Мурвира.
Источник изображения: nehandaradio.com

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Россия и Зимбабве достигли договоренности о сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

По данным пресс-службы госкорпорации, 24 ноября 2022 года состоялись переговоры российской стороны с министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой.

Ранее о переговорах официально не сообщалось.

"Достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения", - говорится в сообщении "Роскосмоса", посвященном международному космическому сотрудничеству России в 2022 году.

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Страны
Зимбабве
Россия
Компании
Роскосмос
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