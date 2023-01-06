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Интерфакс-АВН

Танки Т-90М "Прорыв" направлены в зону проведения СВО - российские военные

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Т-90М "Прорыв"
Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - В зону проведения специальной военной операции (СВО) отправлены танки Т-90М "Прорыв", сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

"Боевые танки Т-90М "Прорыв" получили подразделения ЦВО в 2022 году. Современные боевые машины впервые пополнили парк вооружения гвардейской танковой дивизии округа, дислоцированной в Челябинской области, и направлены в зону проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.

В конце декабря прошлого года министерство обороны РФ сообщило, что на вооружение танкового соединения ЦВО поступила партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв".

Согласно открытым данным, Т-90М - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Т-90М оснащён новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, управляемыми ракетами, позволяющими уничтожать бронетехнику противника на дальности до 5 км. А также - спаренным с пушкой 7,62 мм и установленным на башне дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулемётами. Высокие скоростные характеристики Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 л. с.

Т-90М отличает всеракурсная защита, современная всесуточная высокоавтоматизированная система управления огнём и повышенная живучесть.

Пресс-служба ЦВО сообщает, что "экипажи Т-90М прошли переподготовку в профильных учебных центрах министерства обороны РФ, а также на полигонах в тыловых районах в зоне СВО".

"Помимо Т-90М на вооружение общевойсковых подразделений ЦВО в 2022 году поступили современные танки с газотурбинным двигателем Т-80БВМ", - говорится в сообщении.

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