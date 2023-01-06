Войти
ТАСС

Эксперт: США понимают, что поставки Киеву систем Patriot не должны "зайти слишком далеко"

245
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов пояснил, что Вашингтон не хочет переноса боевых действий вглубь РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вашингтон, намереваясь поставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, пытается балансировать между тем, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, но не позволять ей заходить "слишком далеко". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Администрация Джо Байдена пытается проводить сбалансированный курс. <...> Определение объема и структуры военной поддержки Украины учитывает все факторы. То есть как сохранить некий баланс, чтобы и Россия не победила, но и чтобы Украина не зашла слишком далеко, спровоцировав тем самым реакцию со стороны Кремля, которой американцы не хотят", - сказал он, пояснив, что, поставляя оружие Киеву, США не хотят переноса боевых действий вглубь РФ.

Он отметил, что поставки систем Patriot могут проводиться не в таких объемах, которых ожидает Киев. "Есть многие другие факторы: у них может не хватать определенных типов вооружений, надо наладить производство. Некоторые системы, и такие, как "Пэтриот", в них могут нуждаться на Тайване. Украина не единственная сфера интересов. У США другие запросы и другие лоббистские группировки, так что все это приходится учитывать", - добавил Кортунов.

Кортунов также отметил, что если США передадут Украине небольшое количество таких систем, то передача Patriot станет скорее символическим жестом Вашингтона. "Объем поставок, они пока не уточнены, насколько я понимаю, во время визита Зеленского в Вашингтон речь шла об одном комплексе. Если это так, то это скорее символический жест, который едва ли будет иметь какое-то серьезное военное значение, тем более несложно догадаться, что этот комплекс сразу же станет объектом пристального внимания российской стороны, его попытаются вывести из строя как можно быстрее", - заключил гендиректор РСМД.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что подготовка к передаче Киеву американских систем ПВО Patriot уже началась. В декабре власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
Похожие новости
20.12.2022
Дорого и сложно. С какими проблемами столкнется Киев в случае поставки американских ЗРК Patriot
24.11.2020
JB Press (Япония): Китай развязал против Японии «невидимую войну»
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
12.11.2018
Ядерный привет
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
25.11.2014
Зачем Россия вооружает Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 09:11
  • 41041
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.01 06:49
  • 6
Объем выпуска военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А нарастили до пяти в год
  • 05.01 22:57
  • 4
Долгий путь от «Точки-У» до «Гермеса»
  • 05.01 22:40
  • 1
Ростех в 2023 году продолжит наращивать объемы производства военной техники
  • 05.01 22:34
  • 5
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 05.01 21:01
  • 10
В США приготовились к "распаду России"
  • 05.01 18:55
  • 3
Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали
  • 05.01 14:44
  • 0
Победа будет за нами
  • 05.01 14:43
  • 9
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 05.01 14:33
  • 0
Неформальная встреча в Русском музее, как элемент укрепления военного сотрудничества Беларуси и России
  • 05.01 12:14
  • 0
Днепр начал резко мелеть. Подготовка ВСУ к наступлению?
  • 05.01 11:18
  • 17
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 18:40
  • 5
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 04.01 16:57
  • 0
Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар»
  • 04.01 16:12
  • 1
В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей