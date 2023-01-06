Эксперт: США понимают, что поставки Киеву систем Patriot не должны "зайти слишком далеко"

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов пояснил, что Вашингтон не хочет переноса боевых действий вглубь РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вашингтон, намереваясь поставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, пытается балансировать между тем, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, но не позволять ей заходить "слишком далеко". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Администрация Джо Байдена пытается проводить сбалансированный курс. <...> Определение объема и структуры военной поддержки Украины учитывает все факторы. То есть как сохранить некий баланс, чтобы и Россия не победила, но и чтобы Украина не зашла слишком далеко, спровоцировав тем самым реакцию со стороны Кремля, которой американцы не хотят", - сказал он, пояснив, что, поставляя оружие Киеву, США не хотят переноса боевых действий вглубь РФ.

Он отметил, что поставки систем Patriot могут проводиться не в таких объемах, которых ожидает Киев. "Есть многие другие факторы: у них может не хватать определенных типов вооружений, надо наладить производство. Некоторые системы, и такие, как "Пэтриот", в них могут нуждаться на Тайване. Украина не единственная сфера интересов. У США другие запросы и другие лоббистские группировки, так что все это приходится учитывать", - добавил Кортунов.

Кортунов также отметил, что если США передадут Украине небольшое количество таких систем, то передача Patriot станет скорее символическим жестом Вашингтона. "Объем поставок, они пока не уточнены, насколько я понимаю, во время визита Зеленского в Вашингтон речь шла об одном комплексе. Если это так, то это скорее символический жест, который едва ли будет иметь какое-то серьезное военное значение, тем более несложно догадаться, что этот комплекс сразу же станет объектом пристального внимания российской стороны, его попытаются вывести из строя как можно быстрее", - заключил гендиректор РСМД.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что подготовка к передаче Киеву американских систем ПВО Patriot уже началась. В декабре власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву.