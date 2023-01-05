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Военное обозрение

США и Южная Корея отрабатывают варианты ответа в случае применения КНДР ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, США еще не обсуждали с властями Южной Кореи потенциальное проведения совместных учений в том числе с использованием американских ядерных сил, так как у Сеула нет своего ядерного оружия.

Также в Белом доме напомнили, что в ходе недавней встречи президента США Байдена с его южнокорейским коллегой рассматривался возможный совместный ответ на сценарии, при которых КНДР может задействовать имеющееся у него ядерное оружие.

Ранее лидер Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что его страна обсуждает с Соединенными Штатами вероятность проведения совместных военных учений с участием американских ядерных сил.

Растущая обеспокоенность США и Южной Кореи вызвана заявлением лидера КНДР Ким Чен Ына о намерении нарастить имеющийся у него арсенал ядерного оружия. Этот шаг, в свою очередь, вызван враждебной политикой со стороны США и Южной Кореи по отношению к КНДР.

КНДР обладает арсеналом ядерного оружия и регулярно проводит испытания ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нередко лично присутствует при запусках ракетных носителей, как правило долетающих практически до Японии и падающих в Японском море.

По оценкам южнокорейских экспертов, ядерный потенциал КНДР составляет максимум 60 боеголовок.

В конце 2022 года Ким Чен Ын в своем выступлении на 6-м пленуме ЦК Трудовой партии Кореи заявил о необходимости многократного наращивания ядерного потенциала КНДР. Тогда же была презентована новая 600-миллиметровая ракетная установка (РСЗО).

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