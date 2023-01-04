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Авиация России

В 2023 году на разработку CR929 Кабмин РФ выделит около 900 млн рублей

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Макет самолета CR929
Макет самолета CR929.
Источник изображения: China Daily CDIC / Reuters

На создание дальнемагистрального широкофюзеляжного самолёта (ШФДМС) правительство РФ выделяет почти 900 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Предоставить в 2023 году из федерального бюджета бюджетные инвестиции публичному акционерному обществу "Объединённая авиастроительная корпорация" в размере 896868,9 тысячи рублей в целях финансового обеспечения затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта», – говорится в документе.

Бюджетные инвестиции в полном объёме будут внесены в уставный капитал ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Финансирование проекта ШФДМС предполагается в рамках госпрограммы научно-технологического развития РФ. При этом на 2024 и 2025 годы соответствующие траты в ней не заложены.

В настоящее время гражданская авиация РФ не располагает отечественными ШФДМС для выполнения коммерческих пассажирских перевозок. На предприятии ВАСО в Воронеже идёт штучная сборка самолётов Ил-96-300 для спецзаказчика. При этом Россия продолжает совместную разработку с Китайской Народной Республикой дальнемагистрального широкофюзеляжного самолёта CR929. В силу ограничений, которые были наложены против российской авиаотрасли, а также нежелания китайской стороны максимально отказаться от западных комплектующих и агрегатов в пользу собственного производства в России и Китае, проект оказался на грани закрытия.

В сентябре на конференции World Design Capital 2022 в Шанхае главный научный сотрудник Корпорации коммерческой авиации Китая (COMAC) У Гуанхуэй сообщил, что началось эскизное проектирование самолёта CR929. Фактически это означает, что разработка лайнера началась практически заново с максимально возможным импортозамещением.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-96
Компании
COMAC
ВАСО
Проекты
CR929
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