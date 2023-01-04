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Интерфакс-АВН

Космонавтов смогут готовить к работам в открытом космосе на американском сегменте МКС - "Роскосмос"

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Работа в открытом космосе
Работа в открытом космосе.
Источник изображения: РИА Новости/Роскосмос

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты смогут проходить подготовку к работам в открытом космосе на американском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

По данным пресс-службы, в 2022 году госкорпорация подписала ряд дополнений к контракту с NASA, в том числе "по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции".

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

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