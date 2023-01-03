Инновации — на службе Отечеству

Внедрение инновационных разработок – основной фактор обеспечения ускоренного развития систем вооружения Российской армии.

Источник: redstar.ru

Современные условия диктуют новые требования по наращиванию темпов технической оснащённости Вооружённых Сил Российской Федерации передовыми образцами вооружения, военной и специальной техники.

В Минобороны России развёрнута и успешно функционирует система организации инновационной деятельности, которая позволяет оперативно реагировать на новые требования в современных, динамично меняющихся условиях обстановки.

О том, как осуществляется эта деятельность сегодня и каких результатов она позволила добиться в уходящем году, «Красной звезде» рассказывает заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов.

– Павел Анатольевич, ни у кого нет сомнения, что ведущей движущей силой развития страны, и прежде всего укрепления её оборонного потенциала, является внедрение новейших научных и технологических достижений в области создания новых и совершенствования имеющихся видов вооружений, военной и специальной техники. Как в нашем военном ведомстве формируется идеология в сфере инноваций, кто выступает её проводником на предприятиях ВПК и непосредственно в войсках? Каковы итоги работы в этом направлении в 2022 году?

– Идеологию создания, развития и внедрения инноваций в интересах повышения обороноспособности государства формирует время и существующие реалии.

Естественно, ведётся непрерывный мониторинг обстановки, осуществляется поиск и отбор инновационных решений, оцениваются возможности предприятий ОПК России по их созданию и доработке, с учётом реальных потребностей войск (сил) и органов военного управления.

В Министерстве обороны Российской Федерации этими вопросами занимается Главное управление инновационного развития (ГУИР Минобороны РФ), предназначенное для организации деятельности по инновационному развитию в области обороны, сопровождению научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности, а также создания условий для их реализации.

Организационным ядром всей системы инновационной деятельности является комиссия Минобороны по инновационным проектам и технологиям, координацию деятельности которой осуществляет ГУИР Минобороны РФ. Выражаясь простым языком, комиссия представляет собой механизм, который позволяет осуществлять поиск, отбор и внедрение инноваций, выполненных предприятиями отечественной оборонки в инициативном порядке. То есть основу работы комиссии составляет отбор и реализация проектов инициативных разработчиков по созданию перспективного вооружения, военной и специальной техники вне рамок государственного оборонного заказа в максимально короткие сроки.

В настоящее время по решению комиссии проводится 330 инициативных работ. При этом только с начала 2022 года было рассмотрено 96 инициативных разработок, 54 из которых были одобрены для внедрения, а 52 взяты на сопровождение. 120 инициативных работ завершены с положительным результатом и уже внедрены. Часть из них успешно применяется, в том числе в условиях специальной военной операции.

Например, из этих 120 завершённых инициативных работ

7 уже внедрены в интересах Главного командования Воздушно-космических сил, 14 – Главного командования Военно-Морского Флота, 5 – Командования Воздушно-десантных войск и 94 – в интересах иных органов военного управления.

На базе Военного инновационного технополиса ЭРА изготовлено более 200 единиц беспилотных летательных аппаратов различного типа и 90 универсальных прицепных устройств для крепления боеприпасов к БпЛА

Источник: redstar.ru

– Как повлияла специальная военная операция на деятельность комиссии Минобороны по инновационным проектам и технологиям?

– В условиях специальной военной операции потребовалось ещё большее ускорение в вопросах принятия решений о целесообразности проведения инновационных разработок и внедрения их результатов.

Для решения этой задачи в системе организации инновационной деятельности Минобороны России был найден механизм ускоренного отбора и внедрения перспективных инициативных разработок и технологий. Он включает в себя отбор разработок по заявкам органов военного управления, их апробацию в рамках регулярного проведения военно-технических экспериментов в условиях близких к реальным, доработку изделий с привлечением научно-технологической базы Военного инновационного технополиса ЭРА, а также последующее их внедрение в практику деятельности войск, в том числе в зоне СВО.

Проведение комплексных военно-технических экспериментов позволило в равных условиях сравнивать между собой инновационные образцы и технологии, представленные различными организациями, и отбирать лучшие из них.

Так, в 2022 году ГУИР Минобороны РФ в рамках работы комиссии по инновационным проектам и технологиям проведено 10 военно-технических экспериментов, 14 опытно-войсковых эксплуатаций и 2 государственных испытания. В ходе их проведения в общей сложности было задействовано свыше 100 образцов вооружения, военной и специальной техники (военного технического имущества), представленных более чем 60 отечественными организациями и предприятиями, работающими на оборону. В их числе – 7 морских и 30 наземных робототехнических комплексов, 54 беспилотных летательных аппаратов, 8 типов стрелкового оружия, 3 образца средств связи, одно медицинское оборудование и одно средство пожаротушения.

Практика проведения военно-технических экспериментов позволила по ряду разработок существенно сократить сроки внедрения от одного года до трёх месяцев (сокращение в четыре раза), а по некоторым образцам в 12 раз (до одного месяца).

– Вы упомянули Военный инновационный технополис ЭРА, созданный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2018 году. Какова его роль в создании инновационных научных проектов и их реализации в виде вооружений, военной и специальной техники? Каковы практические результаты деятельности ЭРА?

– С момента создания технополис ЭРА стал основной площадкой Минобороны России по проведению апробаций и подготовке предложений по реализации инновационных проектов и прорывных технологий в оборонной сфере. Использование инфраструктуры технополиса, в том числе научно-производственного комплекса, позволяет органам военного управления существенно сократить сроки внедрения инновационных проектов и технологий.

Например, в мае текущего года Главным управлением инновационного развития совместно с Главным командованием ВМФ в границах акватории технополиса был проведён комплексный военно-технический эксперимент по оценке возможностей применения гидроакустических станций и робототехнических комплексов в построении системы освещения подводной обстановки для охраны развёртываемого манёвренного пункта базирования. Всего было представлено шесть опытных образцов, разработанных в инициативном порядке, в том числе быстроразвёртываемая зональная гидроакустическая станция. По результатам эксперимента принято решение о проведении её опытно-войсковой эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции. Учитывая высокую эффективность, показанную гидроакустической станцией в ходе опытно-войсковой эксплуатации, с производителем достигнута договорённость о производстве десяти изделий для оснащения подразделений и частей Военно-Морского Флота.

Ещё примеры: в октябре этого года на общевойсковом полигоне Западного военного округа в интересах командования ВДВ проведён военно-технический эксперимент по оценке функциональных возможностей комплекса с беспилотным летательным аппаратом привязного типа. В ходе эксперимента подтверждены его заявленные характеристики и организовано изготовление 50 комплексов беспилотных летательных аппаратов для проведения опытной эксплуатации в зоне СВО. Изготовление комплексов БпЛА и последующую их модернизацию планируется осуществить на базе технополиса ЭРА.

В октябре 2022 года в городе Ахтубинске Главным управлением совместно с Главным командованием ВКС проведён военно-технический эксперимент по проверке базовых алгоритмов первой отечественной матричной инфракрасной головки самонаведения для оснащения авиационных управляемых ракет «воздух — воздух» малой дальности. По результатам эксперимента доказана её эффективность и уже спланированы мероприятия по использованию результатов этой инициативной разработки при модернизации имеющихся ракет и создании перспективных средств поражения.

Совместно с Главным командованием Военно-Морского Флота, Главным управлением глубоководных исследований на базе НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» проведён военно-технический эксперимент по проверке возможности использования аппаратного комплекса для выполнения подводной механизированной сварки и резки металлических конструкций на глубинах до 60 метров в интересах выполнения задач ВМФ.

По результатам эксперимента установлено, что оснащение воинских частей и организаций Военно-Морского Флота такими аппаратными комплексами позволит обеспечить своевременное и качественное выполнение подводно-технических и судоподъёмных работ и иных специальных задач, в том числе в ходе специальной военной операции. В настоящее время рассматривается вопрос об их закупке.

Для повышения боевых возможностей войск (сил) уже внедрены в систему вооружения Вооружённых Сил 16 разработок, в том числе восемь образцов ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и быстроразвёртываемая гидроакустическая станция, которая применяется для охраны водных районов пунктов базирования сил Военно-Морского Флота в интересах Черноморского флота.

На базе Военного инновационного технополиса ЭРА изготовлено более 200 единиц беспилотных летательных аппаратов различного типа и 90 универсальных прицепных устройств для крепления боеприпасов к БпЛА. Все изделия переданы в воинские части Воздушно-десантных войск, участвующие в специальной военной операции.

Вышеперечисленные примеры подтверждают эффективность функционирования технополиса ЭРА и практическую целесообразность военно-технических экспериментов как механизма ускорения отбора инициативных разработок.

Организационным ядром всей системы инновационной деятельности является комиссия Минобороны по инновационным проектам и технологиям, координацию деятельности которой осуществляет ГУИР Минобороны РФ

– Павел Анатольевич, какие органы военного управления сегодня лидируют в вопросах применения инноваций в практической деятельности?

– Наиболее активными среди органов военного управления, проводивших отбор инициативных разработок, являются Главное командование Военно-Морского Флота, Управление начальника инженерных войск Вооружённых Сил РФ, Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Главное автобронетанковое управление Минобороны РФ, Управление службы войск и безопасности воинской службы Минобороны РФ. Лидером в работе по внедрению результатов инициативных разработок в 2022 году стало командование Воздушно-десантных войск.

– Как известно, для устойчивого и эффективного функционирования любой системы, в том числе системы инновационной деятельности, необходима соответствующая нормативная база. Что делается в данном направлении?

– Главным управлением инновационного развития Минобороны России проводится работа по разработке новых и совершенствованию существующих нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность комиссии по инновационным проектам и технологиям. Это важная работа, позволяющая упростить процедуры и сократить сроки принятия решений о целесообразности проведения инициативных работ.

Ярким примером в этой связи служит Инструкция органам военного управления по рассмотрению предложений, поступивших от организаций Российской Федерации в рамках инициативных работ, утверждённая приказом министра обороны Российской Федерации в 2022 году.

Инструкция позволит нарастить объём, сократить сроки рассмотрения инициативных работ. В неё включены положения по определению порядка использования результатов интеллектуальной деятельности в зависимости от вида инициативной работы и ожидаемого результата.

– В последние годы значительное развитие получила конгрессно-выставочная деятельность военного ведомства, в том числе Международные военно-технические форумы «Армия», завоевавшие большой авторитет на международной арене. Как вы оцениваете эффективность подобного рода мероприятий и их значение для укрепления обороноспособности нашей страны?

– Главное управление инновационного развития Минобороны РФ и курируемая им комиссия Министерства обороны России по инновационным проектам и технологиям являются локомотивами в данном направлении деятельности.

Органами военного управления и организациями Вооружённых Сил Российской Федерации в текущем году проведено более 150 мероприятий, направленных на поиск перспективных разработок для использования в интересах деятельности войск.

Так, в рамках специализированной тематической выставки «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» проведено 37 мероприятий в 44 высших учебных заведениях и научно-исследовательских организациях Минобороны России, в ходе которых представлено более 350 инновационных разработок. Из них 74 отобраны органами военного управления для дальнейшего внедрения и использования.

Кроме того, экспертами Министерства обороны изучены новинки передовых технологий и разработок, представленных на 27 оборонных и специализированных выставках, проведённых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями.

Наиболее масштабным конгрессно-выставочным мероприятием в 2022 году стал Международный военно-технический форум «Армия», в котором приняли участие официальные военные делегации 85 иностранных государств, из которых 31 – высокого уровня. Общее количество представителей зарубежных военных ведомств превысило 700 человек, что значительно превосходит показатели предыдущих лет.

В рамках форума проведено 160 двусторонних встреч с иностранными партнёрами, в том числе 51 по линии Минобороны России и ФСВТС России, а также 109 по линии АО «Рособоронэкспорт». В период проведения форума Министерством обороны России заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 млрд рублей.

В ГУИР Минобороны РФ совместно с другими органами военного управления ежегодно проводится работа по отбору и экспертной оценке представляемых на форумах перспективных разработок и технологий в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации.

Так, в 2022 году к экспертной оценке был привлечён 277 специалистов органов военного управления, научно-исследовательских организаций и военно-учебных заведений Минобороны России, которыми отобрано 89 перспективных образцов. 29 из них представляют собой законченные образцы, 27 – опытные, 22 – экспериментальные образцы и макеты. Одиннадцать разработок представлены в виде демонстраторов технологий.

По отобранным образцам организовано проведение испытаний на соответствие заявленных характеристик требованиям Минобороны России с последующей выработкой решений о принятии их на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) Вооружённых Сил Российской Федерации. Также организована работа по рассмотрению отобранных инновационных разработок на комиссии Министерства обороны РФ по инновационным проектам и технологиям для включения в Перечень проектов, осуществляемых организациями в инициативном порядке в интересах Министерства обороны.

В условиях специальной военной операции потребовалось ещё большее ускорение в вопросах принятия решений о целесообразности проведения инновационных разработок и внедрения их результатов

– Сфера искусственного интеллекта активно звучит в контексте разработки и создания в интересах Министерства обороны Российской Федерации перспективного вооружения. Чем в этой связи был знаменателен этот год?

– В рамках форума «Армия-2022» проведён второй конгресс «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта». Впервые мероприятие вышло на международный уровень с участием представителей делегаций из четырёх стран. Конгресс показал себя уникальной площадкой федерального уровня, доступной для массового посещения специалистов разных областей и направлений. Основной целью конгресса стало объединение усилий в области разработки и внедрения отечественных технологий искусственного интеллекта и безопасности их применения. Тематика проведённых мероприятий охватила вопросы формирования социогуманитарных основ государственной политики в области искусственного интеллекта, создания аппаратно-программного обеспечения с применением ИИ, достижений отечественной научной школы в данном направлении, а также нахождения путей решения научно-технических проблем создания военных технологий искусственного интеллекта.

В рамках конгресса впервые проведена серия крупных мероприятий с участием федеральных чиновников, представителей научного сообщества (97 докторов и 415 кандидатов наук), оборонно-промышленного комплекса и бизнеса, посвящённых гуманитарным и социокультурным аспектам развития и применения технологий ИИ, вопросам подготовки кадров в системе отечественной научной школы с учётом научно-технологического потенциала в данной сфере.

Отдельно был рассмотрен блок вопросов, связанных с особенностями аппаратно-программного обеспечения для решения задач с применением искусственного интеллекта, а также научно-технические проблемы развития и применения технологий ИИ военного назначения.

Уровень организации, качество проведения мероприятий и результаты конгресса высоко оценены руководящим составом ведомственного и федерального уровня. Проведение очередного конгресса по искусственному интеллекту запланировано на 2023 год.

– Расскажите, что нас ждёт в наступающем году в плане развития инновационной деятельности в оборонной сфере?

– В целях дальнейшего повышения эффективности работы по ускоренному внедрению инициативных разработок в систему вооружения Вооружённых Сил Российской Федерации основными направлениями на 2023 год определены наращивание количества инициативных работ в соответствии с потребностями Вооружённых Сил в условиях проведения специальной военной операции и формирование новых механизмов отбора и внедрения инновационных разработок, максимально учитывающих требования реальной обстановки.

Будет продолжена работа по расширению взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и организациями по проведению выставочных мероприятий, организатором которых выступает Минобороны России. Очередной Международный военно-технический форум «Армия» планируется провести в августе 2023 года, работа по его подготовке уже ведётся.

Как показала практика, своевременное внедрение инновационных разработок в современных условиях позволяет повысить эффективность и адаптивность системы вооружения Российской армии к текущим и перспективным угрозам военной безопасности страны.

– Спасибо за беседу.

Олег ГРОЗНЫЙ, "Красная звезда". Фото из архива ГУИР Минобороны РФ