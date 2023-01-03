Войти
Интерфакс-АВН

Иран добивается привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Сулеймани - глава МИД

239
0
0
Касем Сулеймани
Касем Сулеймани.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Дубай. 2 января. ИНТЕРФАКС - Тегеран использует дипломатические, юридические, политические и остальные доступные каналы для того, чтобы добиться привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде в 2020 году, передает агентство "Тасним" со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна.

"Мы будем следить - и посредством политических, и посредством юридических каналов - за тем, чтобы эти лица понесли ответственность", - сказал министр.

По его словам, "помимо использования всех доступных каналов, мы зарегистрировали официальный иск о том, что ответственность за убийство лежит на действовавшей тогда американской администрации, и мы следим за этим иском".

"К несчастью, американцы и другие страны пытаются воспрепятствовать рассмотрению иска в суде. Однако, у Исламской Республики не связаны руки", - добавил Абдолахиан, отметив, что Иран принимает "и другие карательные меры" в отношении тех, кто, по его мнению, несет ответственность за убийство генерала.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.10.2022
Афганистан и Пакистан: экстремисты активизируются
21.07.2022
Рецензия на книгу «Восприятие и неверное восприятие в международной политике»
10.01.2020
Иран применил не самые мощные ракеты для удара по базе США в Ираке
20.03.2019
Стихия не пощадила: затоплены "самолеты судного дня"
23.06.2016
Противороссийская оборона
28.10.2015
"Сердцевиной новой программы вооружений должен быть ее информационно-коммуникационный интеллектуальный компонент"
02.12.2013
Стратегический диалог: смена приоритетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.01 05:45
  • 40852
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.01 03:29
  • 10
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 03.01 01:28
  • 1
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 03.01 00:10
  • 129
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 02.01 23:06
  • 4
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 02.01 22:57
  • 2
Россия выиграла радиоэлектронную борьбу на Украине
  • 02.01 22:51
  • 2
Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21
  • 02.01 16:44
  • 1
Российские ракеты получат отечественные головки самонаведения
  • 02.01 14:40
  • 1
Зеленский выпросил у США Patriot, Путин обещал их "пощелкать". События вокруг Украины
  • 02.01 13:53
  • 15
Денис Мантуров: следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности - Интервью ТАСС
  • 02.01 05:25
  • 2
ВКС России получили четыре новых серийных истребителя Су-57
  • 02.01 02:44
  • 3
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
  • 01.01 19:41
  • 1
"Наказывать и сдерживать». В США проанализировали возможный удар по России
  • 01.01 17:01
  • 5
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок
  • 31.12 19:07
  • 1
В США приостановят эксплуатацию нескольких F-35