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Военное обозрение

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту расположения военных в Макеевке – реакция военкоров

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Источник изображения: topwar.ru

Как сообщали местные жители, в первую минуту нового года ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту расположения российских военнослужащих в Макеевке (ДНР). Военное командование, видимо, недостаточно хорошо представляет себе возможности данного оружия.

Такой вывод делает в своем Telegram-канале замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Этот чиновник, обладающий солидным боевым опытом, считает случай в Макеевке серьезным просчетом руководства.

Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны

- пишет Безсонов.

Он отмечает, что на территории Донбасса хватает прекративших работу промышленных объектов, где имеются крепкие строения и подвалы. Именно там, по его мнению, следует размещать личный состав, а не в зданиях рядом с линией фронта, причем размещать слишком скученно.

Но даже если таких помещений будет недостаточно, в ДНР есть специальная шахтостроительная техника, позволяющая создавать укрепленные подземные бункеры.

Реакция военкоров на случившееся была крайне острой. Так, журналист Александр Сладков заявил в своем ТГ-канале, что считает главной причиной произошедшего бездействие специалистов, отвечающих за безопасное размещение личного состава, либо их отсутствие.

Как и Безсонов, Сладков обращает внимание на то, что на Донбассе есть техника, способная создавать надежные подземные укрытия для наших военнослужащих. Более того, в Ясиноватой (ДНР) действует машиностроительный завод, который ее выпускает. Речь идет, рассказывает репортер, о проходческом оборудовании, способном прорывать и бетонировать туннели. А ведь на донецкой земле множество терриконов (высоких отвалов горной породы). Их можно было бы, считает Сладков, перерыть подземными бетонированными ходами, безопасно разместив в них личный состав.

Российский журналист и депутат Московской городской думы Андрей Медведев, комментируя в Telegram трагедию в Макеевке, считает, что ее конкретных виновников следует выявить и сделать их имена достоянием широкой общественности.

В новогоднюю ночь украинские военные открыли огонь из РСЗО HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке. Там располагалось множество наших военных. Точное число погибших и раненых пока не сообщается, но предположительно жертв было много. В частности, так в своем Telegram-канале утверждает военкор Борис Рожин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
HIMARS
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