Предприятия "Ростеха" будут работать в праздники, заявили в корпорации

Глава "Ростеха" Чемезов: выполняющие гособоронзаказ заводы будут работать в праздники

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия "Ростеха" будут работать в праздничные дни, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

"С наступлением нового года корпорация сохраняет особый режим трудового графика, коллективы оборонных заводов выходят на работу уже 2-3 января. Речь идет, в частности, о "Высокоточных комплексах", Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, "Вертолетах России", концерне "Уралвагонзавод" и других холдингах ОПК. Взаимоотношения с рабочими коллективами регулируются в соответствии с нормами трудового законодательства", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех".

Он добавил, что сегодня предприятия "Ростеха", задействованные в выполнении гособоронзаказа, работают практически круглосуточно, сотрудники демонстрируют самоотверженность и с пониманием относятся к возросшей нагрузке.