Атомные субмарины класса "Борей-А" обеспечат безопасность России на десятилетия - Путин

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - В рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре атомные подводные лодки класса "Борей-А", заявил президент РФ Владимир Путин.

"В рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подводные лодки (класса "Борей-А", - ИФ), что обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд", - сказал он на церемонии подъема флагов на новых военных кораблях в режиме ВКС.

Президент отметил, что атомные ракетоносцы этого класса по многим характеристикам не имеют аналогов в мире.

"Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", - заметил глава государства.

Он также обратил внимание и на малый ракетный корабль "Град" и тральщик "Анатолий Шлемов", на которых в четверг был поднят военно-морской флаг.

"Малый ракетный корабль "Град" - это также проект нового поколения. Корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии, хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.