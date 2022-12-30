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Интерфакс-АВН

Координационная группа намерена исключить бюрократию при принятии решений по СВО - Турчак

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Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Созданная президентом РФ координационная группа по вопросам СВО нацелена на уменьшение бюрократии при принятии решений по операции; она будет совместно с Минобороны дорабатывать законопроекты, касающиеся СВО, заявил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак по итогам первого заседания группы.

В пресс-службе партии сообщили, что в заседании группы, состоявшемся вечером в среду, принял участие и министр обороны Сергей Шойгу.

"Цель у нас одна - выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей Победе", - цитируют слова Турчака в пресс-службе партии.

Он выразил консолидированное мнение всех присутствующих: "одна из ключевых проблем сегодня - это инерция". "Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают, поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии", - сказал Турчак.

При этом рабочая группа не должна рассматриваться как "жалобная книга", добавил он. По словам Турчака, это инструмент контроля полноты и своевременности выплат военнослужащим, оснащения бойцов, обеспечения членов их семей - всего того, что гарантировано государством в соответствии с решениями, принятыми президентом.

"У нас уже была рабочая поездка в Единый расчетный центр министерства обороны. Мы посмотрели, как производятся начисления. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим", - сообщил Турчак.

Он отметил также, что задача группы - обеспечить взаимодействие для оперативного получения проблемных вопросов с мест, их обсуждения и выхода на конкретные управленческие или законодательные решения.

"Все настроены на работу. Сергей Кужугетович подробно сформулировал ожидания Минобороны от группы, показал глубочайшую погруженность в повестку, в том числе в проблемную, и готовность эти проблемы решать. Мы объединяем усилия законодательной и исполнительной власти, министерства", - сказал Турчак.

Также, по его словам, на площадке парламентской координационной группы будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, которые касаются вопросов СВО; после этого инициативы будут вноситься в Госдуму с уже консолидированной позицией всех парламентских партий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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