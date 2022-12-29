The Spectator: антироссийская риторика имеет опасные последствия

Администрация Байдена призывает Украину продолжать боевые действия, хотя знает, что та не сможет победить, пишет The Spectator. Предложения увеличить помощь Украине – безответственная риторика. И она может иметь опасные последствия.

Фрэнсис Семпа (francis p. Sempa)

Безответственные слова чреваты опасными последствиями

"Вооруженный конфликт на Украине – это борьба добра со злом, гуманности с варварством, это борьба за свободу и справедливость. И прежде всего, он покажет, кто будет определять политическую и экономическую структуру 21 века: демократическая Америка со своими союзниками из Европы и Восточной Азии, или самовластная Россия и ее покровитель Китай", – пишет на страницах National Review Мэтью Континетти (Matthew Continetti).

А преподающая в Бостонском колледже историю профессор Хезер Ричардсон (Heather Cox Richardson) высказала на страницах Daily Independent мнение о том, что исход военных действий на Украине определит, выживет ли "основанный на правилах международный порядок, который защищает значительную часть нашего мира после Второй мировой войны". Мелинда Хэринг (Melinda Haring) из Евразийского центра объявила, что "Зеленский и Байден являются бесспорными лидерами свободного мира".

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид (Daniel Fried) пишет, что Украина "сражается за свою и нашу свободу". В прошлом месяце экс-президент США Джордж Буш поведал CNN, что "Украина находится на передовой в борьбе за свободу и демократию".

А Дэвид Фрам (David Frum) заявляет в издании Atlantic, что Зеленский своей речью в конгрессе "напомнил американцам самих себя", что он помогает остановить продолжающийся 20 лет упадок демократии и "воюет за всех нас".

Риторика воспарила выше облаков. Говорят, что ставки очень высоки. Говорят, что исход конфликта на Украине станет определяющим для борьбы свободы и самовластия. Говорят, что Украина сражается не только за свою свободу, но и за нашу. А поскольку на кон поставлено так много, что должна делать Америка?

И вот здесь-то предложения начинают отставать от риторики. Ни один из вышеупомянутых ястребов не сказал, что американские войска должны воевать на стороне Украины в этом конфликте, который определит, выживет ли основанный на правилах и защищающий нас международный порядок. Никто из сторонников конфронтации не предлагает вооруженным силам НАТО вступить в боевые действия на стороне Украины, хотя на кону наша свобода.

В условиях этой борьбы добра со злом, гуманности с варварством, борьбы за свободу и справедливость Континетти предлагает поставлять на Украину больше оружия. А чтобы обеспечить выживание "основанного на правилах и защищающего нашу свободу международного порядка", Хезер Ричардсон предлагает увеличить размеры помощи Украине. Мелинда Хэринг тоже считает, что один из "лидеров свободного мира" должен получать больше американской помощи. Дэниел Фрид хочет защитить нашу свободу, направив больше военной помощи Украине.

Архитектор бесконечных войн в Афганистане и Ираке Буш не предлагает отправить американские войска на "передовую борьбы за свободу и демократию", считая, что дополнительной помощи вполне достаточно. Один из главных вдохновителей катастрофических войн в Афганистане и Ираке Фрам тоже ни слова не говорит об отправке американских войск в зону конфликта. Вместо этого он утверждает, что сторонники Трампа ненавидят Зеленского и выступают против помощи Украине, потому что Зеленский бросил вызов Трампу.

Между тем, еще большую тревогу вызывает риторика администрации Байдена, которая хочет добиться увеличения помощи Киеву. Байден и его аппаратчики называют этот конфликт борьбой демократии с самовластием и обещают поддерживать Украину, пока та не добьется победы, хотя в узком кругу они выражают сомнения в способности Киева одержать полную победу. По сути дела, администрация Байдена призывает Украину продолжать боевые действия, хотя знает, что та не сможет победить.

Предложения увеличить помощь Украине – это разумная, но безответственная риторика. Как мы узнали, она может иметь опасные последствия. 43-й президент Буш оправдывал свои нескончаемые войны в Афганистане и Ираке опрометчивыми заявлениями о том, что он борется за распространение демократии в регионе и во всем мире. В ходе этих бесполезных войн тысячи американских солдат погибли, а десятки тысяч получили ранения. Тем не менее, Дэвид Фрам и прочие неоконы преподносили эту Глобальную войну с террором как четвертую мировую войну.

Многочисленные сравнения Зеленского с Уинстоном Черчиллем, а Путина с Гитлером имеют целью возродить "уроки Мюнхена" и "теорию домино", согласно которой успех Путина на Украине будет означать, что следующими его жертвами станут прибалтийские государства, Молдавия и, возможно, Польша, после чего русские танки устремятся к Ла-Маншу. Кто-то может вспомнить, что эти самые "уроки Мюнхена" и "теория домино" привели к вьетнамской катастрофе, хотя "лучшие и умнейшие" ястребы в лице Макнамары, Банди, Ростоу, Раска и прочих уверяли нас, что это борьба свободы и тирании, требующая жертв от американцев. Позже Макнамара признался, что "лучшие и умнейшие" довольно быстро поняли, что победить в этой войне невозможно. 58 тысяч погибших американских солдат не остановили падение костяшек этого "домино". Но Америка выжила, а со временем без единого выстрела одержала победу в холодной войне при президенте Рейгане, который использовал американское могущество очень осмотрительно и эффективно, отстаивая и продвигая национальные интересы.

Иногда нам читают нотации о том, что США важно быть "на правильной стороне истории". Но у истории нет правильной стороны, есть просто история. Когда-нибудь может случиться так, что исследователи вооруженного конфликта на Украине, анализируя его первопричины, сделают вывод, что они кроются в решении США и их европейских союзников расширить НАТО на восток, которое, говоря пророческими словами Джорджа Кеннана, "воспламенило националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном мнении". Расширение НАТО, говорил Кеннан, "станет самой роковой ошибкой американской политики за все время после холодной войны". Действия России против Украины ничем нельзя оправдать, но, если игнорировать неудобные аспекты происхождения этого ужасного конфликта, остановить его будет ничуть не легче.