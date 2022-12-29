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ТАСС

Лавров: Пентагон добивается отмены запрета в военном бюджете США на финансирование "Азова"

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

По словам главы МИД РФ, это о многом говорит

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пентагон добивается отмены запрета в военном бюджете США на финансирование полка "Азов" (запрещен в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"В Конгрессе, когда сейчас военный бюджет США одобряли, там в очередной раз, как это делают конгрессмены каждый год, включили запрет на любую помощь - военную, материальную, оружием - батальону "Азов" или полку "Азов". И каждый раз Пентагон возражает против этого, добивается исключения этого запрета из американского бюджета. Тоже о многом говорит", - указал он.

Президент США Джо Байден в пятницу подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд. Ранее соответствующий законопроект одобрили обе палаты Конгресса США. Документ, помимо прочего, предполагает выделение не менее $800 млн на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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