Космонавт Федяев признан годным к полету на МКС на корабле Crew Dragon - "Роскосмос"

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Медкомиссия Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина признала космонавта Андрея Федяева годным к полету на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, сообщили в "Роскосмосе".

"Комиссия признала космонавта Роскосмоса Андрея Федяева годным к полету на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-6), запуск которого запланирован в феврале 2023 года в рамках соглашения между Роскосмосом и NASA о перекрестных полетах на станцию", - сказали в пресс-службе госкорпорации в среду.

26 декабря исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщал, что "Роскосмос" и NASA пока согласовали лишь один из двух перекрестных полетов на МКС в 2023 году из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22".

Как сообщали ранее в NASA, полет космического корабля Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым к МКС намечен на 15 февраля 2023 года.

Помимо Федяева, в рамках шестой долгосрочной миссии корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.