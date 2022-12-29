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ТАСС

В Южной Корее создадут фонд в $39 млрд для поддержки стартапов в сфере космоса

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Южно-корейская ракета-носитель KSLV-1. Источник: РИА Новости.

Такую цель на 2023 год запланировало министерство информационно-коммуникационных технологий страны

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Южной Кореи намерено создать фонд размером $39 млрд для поддержки отечественных стартапов, занимающихся разработками космических технологий. Об этом в среду сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство информационно-коммуникационных технологий.

Такая цель озвучена министерством в рабочем плане на 2023 год, который ведомство представило президенту страны Юн Сок Ёлю. Помимо этого оно уточнило временные рамки по проекту создания космического агентства по аналогу NASA. Ведомство обещает подготовить соответствующий законопроект во второй половине следующего года.

Также рабочий план предусматривает запуск в первой половине 2023 года южнокорейской ракеты "Нури". Это будет третий пуск этой ракеты, способной выводить на орбиту более тонны полезного груза, после успешного запуска в июне текущего года.

Расширение космической программы, в том числе создание космического агентства, было одним из предвыборных обещаний Юн Сок Ёля. Так, в ноябре президент заявил, что Сеул планирует к 2032 году доставить свой аппарат на Луну, а к 2045 году достичь поверхности Марса. Правительство в следующие пять лет планируют выделить на цели освоения космоса 1,2 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем в предыдущий пятилетний период.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Проекты
Луна
Марс
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