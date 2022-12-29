Поставки третьего полкового комплекта ЗРС С-400 Индии начнутся в январе-феврале 2023 года – India Today

ЦАМТО, 28 декабря. Россия начнет поставки Индии третьего полкового комплекта ЗРС С-400 в январе-феврале 2023 года.

Как сообщает India Today, индийские инспекционная группа, в состав которой входили также специалисты индийских ВВС, недавно посетила производственные мощности концерна ВКО "Алмаз-Антей", где осуществляется сборка ЗРС С-400. Неназванные высокопоставленные источники в российской оборонной промышленности сообщили, что поставки третьего полкового комплекта начнутся в январе-феврале 2023 года.

Первые два полковых комплекта ЗРС С-400 уже развернуты в северном и восточном секторах индийской системы ПВО, соответственно. Недавно они были задействованы в масштабных учениях.

Как сообщалось ранее, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 15 августа на форуме "Армия-2022" заявил "РИА Новости", что "контракт успешно реализуется. Второй полковой комплект ЗРС С-400 передадут Индии в ближайшее время, а до конца 2023 года будут поставлены все пять полковых комплектов". Он уточнил, что уже более 300 индийских специалистов прошли обучение для работы с первым поставленным Россией полковым комплектом.

Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем комплексов после Китая и Турции.