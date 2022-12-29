Рейтинг стран по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ по итогам 2022 года возглавила Польша

Президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на церемонии встречи в Гдыне доставленных из Южной Кореи первых десяти танков K2 Black Panther и первых 24 самоходных гаубиц K9PL (K9A1) Thunder из числа заказанных польской стороной по контрактам от августа 2022 года, 06.12.2022.

ЦАМТО, 28 декабря. По оценке ЦАМТО, рейтинг стран-импортеров вооружений по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ по итогам 2022 года, возглавила Польша (20,238 млрд. долл.).

Справочно:

По оценке ЦАМТО, в целом объем идентифицированных мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН), в 2022 году составил 99,1 млрд. долл. Для сравнения: в 2021 году – 88,940 млрд. долл., 2020 году – 65,098 млрд. долл. и в 2019 году – 88,433 млрд. долл.).

Невысокие результаты по трем годам отчетного четырехлетнего периода (2019, 2020 и 2021 гг.) объясняются низкой транспарентностью предоставляемых данных.

Тем не менее, в своих расчетах для соблюдения корректности ЦАМТО использует только идентифицированные данные по объему заключенных контрактов (поставок).

В целом за период 2019-2022 гг. объем идентифицированных мировых контрактов на импорт ВиВТ составил 341,570 млрд. долл.

В рейтинг ЦАМТО по итогам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт вооружений включено 72 страны.

По периоду 2019-2022 гг. в рейтинг включено 135 стран (с учетом НАТО как коллективной организации-заказчика, а также категории "неизвестный" импортер – 137 стран), заключивших контракты на импорт ПВН.

Рейтинг стран по итогам 2022 года и за период 2019-2022 гг. в целом по объему заключенных контрактов на импорт вооружений

Первое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ впервые в новейшей истории занимает Польша – 20,238 млрд. долл. или 20,42% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2022 году. Результат по 2022 году является абсолютным рекордом для Польши.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Польша по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 2 место (в первую очередь, за счет результата в 2022 году).

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных Польшей контрактов на импорт ПВН составил 1,425 млрд. долл. (1,61%), в 2020 году – 4,692 млрд. долл. (7,21%), в 2021 году – 588,4 млн. долл. (0,66%). В целом за последний 4-летний период Польша заключила контракты на импорт ПВН на сумму 26,943 млрд. долл. (7,89% мирового рынка, 2 место).

По Польше, как и по другим странам, в расчет включены официально подписанные контрактные соглашения. Результаты тендеров, по которым определены победители, но по итогам календарного 2022 года контракты не подписаны, отнесены пока в категорию "намерения".

Потенциал Польши на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений (пока они входят в категорию "намерения"), решения по которым не были приняты в 2022 году (учтены итоги завершившихся тендеров, контракты по которым пока не подписаны; объявленные в 2022 году тендеры; проводившиеся в течение 2022 года тендеры, объявленные ранее и решения по которым пока не приняты; заявленные намерения по прямой закупке вооружений) по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 34,930 млрд. долл. (2 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Второе место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ впервые занимает Финляндия – 13,382 млрд. долл. или 13,50% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2022 году.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Финляндия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 9 место.

Для сравнения: в 2019 и 2020 гг. официальных данных о заключенных контрактах на импорт ВиВТ не имеется. В 2021 году объем заключенных Финляндией контрактов составил 175,9 млн. долл. (0,20%). То есть Финляндия вошла в десятку лидеров по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ только по результатам 2022 года.

В целом за последний 4-летний период Финляндия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 13,557 млрд. долл. (3,97% мирового рынка, 9 место).

Потенциал Финляндии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 580 млн. долл. (55 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Третье место по объему заключенных контрактов на импорт вооружений по итогам 2022 года впервые занимает Германия – 9,372 млрд. долл. или 9,46% от общемирового объема контрактных соглашений на импорт ПВН в 2022 году.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Германия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 4 место.

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных Германией контрактов на импорт ПВН составил 1,094 млрд. долл. (1,24% мирового рынка), в 2020 году – 1,756 млрд. долл. (2,70%), в 2021 году – 5,313 млрд. долл. (5,97%).

В целом за последний 4-летний период Германия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 17,536 млрд. долл. (5,13% мирового рынка, 4 место).

Потенциал Германии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 9,353 млрд. долл. (9 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Четвертое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Индонезия – 9,046 млрд. долл. или 9,13% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2022 году.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Индонезия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 5 место.

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных Индонезией контрактов на импорт ПВН составил 3,162 млрд. долл. (3,58% мирового рынка), в 2020 году – 187,9 млн. долл. (0,29%), в 2021 году – 5,024 млрд. долл. (5,65%). В целом за последний 4-летний период Индонезия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 17,420 млрд. долл. (5,10% мирового рынка, 5 место).

Потенциал Индонезии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 7,763 млрд. долл. (11 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Пятое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ впервые занимает Швейцария – 5,475 млрд. долл. или 5,52% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН. Результат по 2022 году является абсолютным рекордом для Швейцарии.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Швейцария по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает только 20 место.

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных Швейцарией контрактов на импорт ПВН составил 25,1 млн. долл. (0,03% мирового рынка), в 2020 году – 8,1 млн. долл. (0,01%), в 2021 году – данных о заключенных контрактах не имеется.

В целом за последний 4-летний период Швейцария заключила контракты на импорт ПВН на сумму 5,508 млрд. долл. (1,61% мирового рынка, 20 место).

Потенциал Швейцарии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 2,250 млрд. долл. (35 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Шестое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ впервые занимает Греция – 4,2 млрд. долл. или 4,24% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Греция по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 12 место.

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных Грецией контрактов на импорт ПВН составил 336 млн. долл. (0,38%), в 2020 году – 4,314 млрд. долл. (6,63%), в 2021 году – данных о заключенных контрактах не имеется.

В целом за последний 4-летний период Греция заключила контракты на импорт ПВН на сумму 8,850 млрд. долл. (2,59% мирового рынка, 12 место).

Потенциал Греции на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 5,340 млрд. долл. (21 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Седьмое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимают ОАЭ – 3,473 млрд. долл. или 3,50% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2022 году.

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных ОАЭ контрактов на импорт ПВН составил 4,353 млрд. долл. (4,92% мирового рынка), в 2020 году – 311,4 млн. долл. (0,48%), в 2021 году – 21,779 млрд. долл. (24,49%, абсолютный рекорд для ОАЭ).

В целом за последний 4-летний период ОАЭ заключили контракты на импорт ПВН на сумму 29,917 млрд. долл. (8,76% мирового рынка). С этим результатом по периоду 2019-2022 гг. ОАЭ занимают 1 место в рейтинге.

Потенциал ОАЭ на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 19,303 млрд. долл. (6 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Восьмое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Израиль – 3,379 млрд. долл. или 3,41% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2022 году.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Израиль по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 16 место.

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных Израилем контрактов на импорт ПВН составил 276,4 млн. долл. (0,31%), в 2020 году – всего 28 млн. долл. (0,04%), в 2021 году – 2,9 млрд. долл. (3,26%).

В целом за последний 4-летний период Израиль заключил контракты на импорт ПВН на сумму 6,584 млрд. долл. (1,93% мирового рынка, 16 место).

Потенциал Израиля на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 2,5 млрд. долл. (34 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Девятое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимает Австралия – 3,029 млрд. долл. или 3,06% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2022 году.

В целом по периоду 2019-2022 гг. Австралия по объему заключенных контрактов на импорт ПВН занимает 14 место.

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных Австралией контрактов на импорт ПВН составил 1,575 млрд. долл. (1,78%), в 2020 году – 1,131 млрд. долл. (1,74%), в 2021 году – 979 млн. долл. (1,10%).

В целом за последний 4-летний период Австралия заключила контракты на импорт ПВН на сумму 6,714 млрд. долл. (1,97% мирового рынка, 14 место).

Потенциал Австралии на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму 32,182 млрд. долл. (3 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Десятое место в рейтинге ЦАМТО по результатам 2022 года по объему заключенных контрактов на импорт ВиВТ занимают США – 2,857 млрд. долл. или 2,88% от общемирового объема соглашений на импорт ПВН в 2022 году.

В целом по периоду 2019-2022 гг. США по объему заключенных контрактов на импорт ПВН также занимают 10 место.

Для сравнения: в 2019 году объем заключенных США контрактов на импорт ПВН составил 1,102 млрд. долл. (1,25%), в 2020 году – 2,292 млрд. долл. (3,52%), в 2021 году – 2,751 млрд. долл. (3,09%).

В целом за последний 4-летний период США заключили контракты на импорт ПВН на сумму 9,002 млрд. долл. (2,64% мирового рынка, 10 место).

Потенциал США на перспективу: стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений по состоянию на конец декабря 2022 года ЦАМТО оценивает в сумму около 1 млрд. долл. (48 место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений).

Примечание

Следует отметить, что сразу четыре крупнейших импортера вооружений по периоду 2019-2022 гг. не вошли в десятку по стоимостному объему заключенных контрактов на закупку вооружений по итогам 2022 года. Это Индия (2 место по периоду 2019-2022 гг.), Япония (6 место), Египет (7 место) и Тайвань (8 место).

Второй особенностью 2022 года в части заключенных контрактов на импорт ВиВТ стало вхождения в первую десятку стран, которые ранее не являлись крупными импортерами вооружений. В частности, это Финляндия (2 место в 2022 году и 9 место в 2019-2022 гг.), Швейцария (5 место в 2022 году и 20 место в 2019-2022 гг.), Греция (6 место в 2022 году и 12 место в 2019-2022 гг.), Израиль (8 место в 2022 году и 16 место в 2019-2022 году) и Австралия (9 место в 2022 году и 14 место в 2019-2022 гг.).

По оценке ЦАМТО, присутствие в первой десятке таких стран как Финляндия, Швейцария и Греция является эпизодическим.

Третьей особенность 2022 года в части заключенных контрактов на импорт ВиВТ стало смещение лидеров по объему заказов по импорту вооружений в сторону Западной Европы. Из этого региона в рейтинге по 2022 году присутствуют 5 стран: Польша (1 место, в 2019-2022 гг. – 2 место), Финляндия (2 место, в 2019-2022 гг. – 9 место), Германия (3 место, в 2019-2022 гг. – 4 место), Швейцария (5 место, в 2019-2022 гг. – 20 место) и Греция (6 место, в 2019-2022 гг. – 12 место). Смещение акцента на Западную Европу в 2022 году в части заключенных контрактов на импорт ВиВТ во многом связно с проведением Россией специальной военной операции на Украине и истерией по этому поводу в странах НАТО.

Четвертой особенностью 2022 года в части заключенных контрактов на импорт ВиВТ стали весьма "скромные" позиции стран Ближнего Востока и Азиатского региона, которые являются крупнейшими импортерами вооружений. В частности, это касается Индии (23 место в 2022 году, в 2019-2022 гг. – 3 место). Из стран Ближневосточного региона в десятку лидеров по итогам 2022 году входят только ОАЭ (7 место, в 2019-2022 гг. – 1 место) и Израиль (8 место, в 2019-2022 гг. – 16 место).

Другие крупнейшие ближневосточные импортеры вооружений по итогам 2022 года занимают еще более скромные места: Египет (13 место), Саудовская Аравия (27 место), Катар (66 место), а Кувейт вообще не присутствует в рейтинг как по 2022 году, так и в период 2019-2022 гг. (то есть реализуемые сейчас крупные поставки ВиВТ Кувейту осуществляются по контрактам, которые были заключены ранее отчетного периода).

Саудовская Аравия также стабильно снижала объем заказов новых вооружений в отчетный период и по итогам 2019-2022 гг. опустилась на 45 место. Катар по 2019-2022 гг. опустился на 39 место.

В целом это говорит о том, что на Ближнем Востоке наступил период насыщения стран региона вооружениями и крупные контракты в ближайшие годы вряд ли будут заключены.

Инициатива в заключении новых контрактов переходит на страны Азиатского региона и Западной Европы.

Доля первой десятки стран в общем балансе мировых контрактов, заключенных на импорт ПВН по итогам 2022 года, составила 74,451 млрд. долл. или 75,13%.

В целом по 4-летнему периоду (2019-2022 гг.) доля первой десятки стран составила 183,834 млрд. долл. (53,82% от общемирового объема заключенных контрактов на импорт вооружений).

В то же время, говорить о тенденции увеличения (по итогам 2022 года) доли стоимостных объемов заключенных контрактов в лидирующей группе не корректно, поскольку состав 10 крупнейших заказчиков ПВН по 2022 году и четырехлетнему периоду в целом (2019-2022 гг.) различен.

В частности, по периоду 2019-2022 гг. первая десятка крупнейших заказчиков вооружений выглядит следующим образом: ОАЭ – 29,917 млрд. долл. (1 место), Польша – 26,943 млрд. долл. (2 место), Индия – 24,103 млрд. долл. (3 место), Германия – 17,536 млрд. долл. (4 место), Индонезия – 17,420 млрд. долл. (5 место), Япония – 16,485 млрд. долл. (6 место), Египет – 15,087 млрд. долл. (7 место), Тайвань – 13,783 млрд. долл. (8 место), Финляндия – 13,557 млрд. долл. (9 место) и США – 9,002 млрд. долл. (10 место).

Вторая десятка стран-импортеров по итогам 2022 года по объему контрактных соглашений на импорт вооружений выглядит следующим образом: Украина (2,423 млрд. долл., эта сумма включает только коммерческие контракты. Объем военной помощи Украине в 2022 году в десятки раз больше, но военная помощь не является торговлей оружием, поэтому в данном расчете не учитывается), Словакия (1,817 млрд. долл.), Египет (1,808 млрд. долл.), Филиппины (1,646 млрд. долл.), Нидерланды (1,320 млрд. долл.), Болгария (1,296 млрд. долл.), Иордания (1,285 млрд. долл.), Турция (1,250 млрд. долл.), Алжир (620 млн. долл.) и Норвегия (613,6 млн. долл.).

В целом по итогам последних четырех лет во вторую десятку стран по стоимостному объему заключенных соглашений на импорт вооружений входят следующие страны: Канада (8,857 млрд. долл., 11 место), Греция (8,850 млрд. долл., 12 место), Великобритания (8,590 млрд. долл., 13 место), Австралия (6,714 млрд. долл., 14 место), Марокко (6,710 млрд. долл., 15 место), Израиль (6,584 млрд. долл., 16 место), Алжир (6,533 млрд. долл., 17 место), Нидерланды (5,816 млрд. долл., 18 место), Украина (5,804 млрд. долл.) и Швейцария (5,508 млрд. долл., 20 место).

Подробный отчет представлен в декабрьском номере журнала "Мировая торговля оружием".