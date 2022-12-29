ВМС США проверяют возможности доставки грузов на движущиеся в море корабли с помощью БПЛА

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут использоваться для доставки грузов на военные корабли, находящиеся в движении. Это в очередной раз подтвердила демонстрация возможностей морской авиации Военно-морских сил США.

Несколько беспилотных летательных аппаратов доставили грузы весом 22,68 кг на корабли ВМС. Беспилотные летательные аппараты компаний Skyways Air Transportation, Inc. и Martin UAV совершили перелеты между кораблями, а также между кораблями и берегом на расстояние более 370 километров.

Для успешной доставки грузов на корабли необходимо, чтобы БПЛА были способны совершать вертикальные взлет и посадку, что позволит им приземляться и взлетать с любой палубы корабля. Также их запуск не должен быть слишком сложным в техническом отношении.

Вопросы логистики приобретают повышенное значение в условиях нарастающей конкуренции держав в Мировом океане. Поскольку американские военные корабли действуют сегодня практически во всех районах Мирового океана, для ВМС США применение беспилотной авиации является крайне важным.

Но сейчас основная часть логистических задач все еще возложена на вертолеты и конвертопланы морской авиации ВМС США. Однако их полеты намного более сложны в техническом отношении и дороги, чем использование беспилотников.

Руководитель программы малых тактических беспилотных авиационных систем полковник Виктор Аргобрайт отмечает, что в ВС США с энтузиазмом относятся к будущему беспилотной авиации. Сейчас командование флотом определяет, в каких направлениях беспилотная авиация будет иметь наибольшую востребованность.