Global Times: "мирный саммит" на площадке ООН без РФ не поможет завершению боев на Украине

На встрече должна присутствовать каждая вовлеченная в военный конфликт сторона, сообщила газета

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Так называемый мирный саммит на площадке ООН, предложенный украинскими властями, без участия РФ не позволит завершить вооруженный конфликт на Украине. Такую точку зрения высказали в среду авторы газеты Global Times.

"Мирный саммит" без России не сможет оказать содействие прекращению огня, - говорится в редакционной статье издания. - На встрече, которая нацелена на восстановление мира между сторонами, вовлеченными в военный конфликт, должна присутствовать каждая из них, будь то США, Россия или Украина".

Как полагают авторы, предложенный Киевом саммит теряет смысл без участия Москвы. "Это мероприятие в итоге превратится в международное публичное судебное разбирательство, направленное против России", - уточняют они.

В статье отмечается, что тем самым "мирный саммит" станет предлогом, который позволит Западу предпринять дополнительные шаги, нацеленные на изоляцию РФ. "Мир между Россией и Украиной должен быть достигнут путем продвижения переговоров при поддержке международного сообщества, - подчеркивают авторы. - Судя по сложившейся ситуации, Москва и Киев не достигли консенсуса по мирному вопросу, что делает размытой надежду на прекращение огня".

В материале указывается, что дипломатия - "самая рациональная и реалистическая опция" для урегулирования украинского кризиса. "Именно в данный момент ключ к решению проблемы находится в руках Запада, прежде всего Соединенных Штатов, - пишут авторы. - Западные страны должны помочь снизить напряженность и действовать рационально, а не раздувать огонь и строить воздушные замки для Украины".

В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН, и предложил генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу выступить в качестве модератора. Тот высказал готовность стать посредником в переговорах.