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Интерфакс-АВН

Организационные решения по кораблю "Союз МС-22" на МКС будут приняты в январе 2023г - "Роскосмос"

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Комиссия "Роскосмоса" примет организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа "Союза МС-22" на Международной космической станции (МКС) в январе 2023 года, сообщили в госкорпорации

"В январе 2023 года на основе выводов рабочих групп комиссия будет принимать организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также по возможному изменению программы полета станции", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса" во вторник.

Там сообщили, что во вторник, 27 декабря 2022 года, в ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос") состоялось совещание, на котором обсудили ситуацию с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" на МКС.

"Были заслушаны выводы двух рабочих групп, сформированных для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям", - отметили в госкорпорации.

"Установлено, что пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения", - сказали в пресс-службе.

Накануне исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что итоговое решение и изменение программы полета российского сегмента МКС будет рассмотрено в следующем году.

По его словам, на совещании 27 декабря текущего года будут представлены доклады технических специалистов, а также будут приниматься организационные решения по дальнейшим действиям и изменению программы полета.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз". По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

19 декабря глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал, что в системе охлаждения есть небольшое отверстие 0,8 мм, из-за которого произошла разгерметизация.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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