Курс на повышение боевых возможностей Вооружённых сил в 2023 году будет продолжен - Шойгу

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Боевые возможности Вооружённых сил РФ в следующем году будут расти, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с поручениями президента России в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооружённых сил Российской Федерации и повышение их боевых возможностей", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

По информации военного ведомства, министр обороны в ходе совещания "заслушал доклады руководящего состава Вооружённых сил об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки".

Также Шойгу поздравил российских спасателей с их профессиональным праздником, отметив, что 32 года назад было создано министерство по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня День спасателя. 32 года назад было создано министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы поздравляем наших коллег из МЧС, поздравляем спасателей с их профессиональным праздником", - сказал Шойгу.