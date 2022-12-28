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Интерфакс-АВН

"Буревестник" досрочно отгрузил Минобороны РФ большую партию миномётов - "Уралвагонзавод"

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Миномет 2Б11 калибра 120мм
Миномет 2Б11 калибра 120мм.
Источник изображения: Минобороны РФ / wikimedia.org

Также военному ведомству поставлены ремонтные комплекты для восстановления вооружения в зоне СВО

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Компания "ЦНИИ "Буревестник" выполнила государственный оборонный заказ на поставку крупной партии миномётов российскому военному ведомству, сообщил во вторник концерн "Уралвагонзавод", в состав которого входит предприятие.

"Коллектив досрочно отгрузил министерству обороны РФ большую партию миномётов 2Б24 калибра 82 мм, минометов 2Б11 калибра 120 мм, ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, - "ИФ") и ремонтных комплектов для восстановления этого вооружения в зоне специальной военной операции (СВО)", - сказано в сообщении.

Также проведён капитальный ремонт 120-мм минометных комплексов 2С12, информирует концерн.

Директор по особым поручениям АО "Концерн Уралвагонзавод" Игорь Мешков отмечает, что миномёты предприятия "весьма востребованы российскими военнослужащими, выполняющими задач СВО".

"Благодаря мастерству конструкторов, миномёты ЦНИИ "Буревестник" по многим характеристикам являются одними из лучших в мире, состоят на вооружении российской армии, отлично зарекомендовали себя как надёжное и безотказное оружие", - сказал Мешков, слова которого приведены в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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