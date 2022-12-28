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Интерфакс-АВН

Президент Южной Кореи пообещал усилить возможности борьбы с беспилотниками КНДР - СМИ

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Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Гонконг. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал усилить возможности военных по наблюдению и разведке в связи с действиями КНДР, сообщает "Ренхап".

"Я полагаю, что люди ясно увидели опасность политики Северной Кореи", - сказал Юн Сок Ель во время заседания кабинета министров.

По его словам, инцидент, произошедший в понедельник, ясно показал, что боеготовность ВС Южной Кореи и их подготовка были "крайне недостаточными" и нуждаются в усилении.

"После вчерашнего инцидента мы максимально расширим создание подразделения беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.

"Мы укрепим наши возможности наблюдения и разведки, внедрив передовые беспилотные летательные аппараты-невидимки", - добавил президент Южной Кореи.

Как сообщалось, КНДР в понедельник отправила пять беспилотников через демаркационную линию в Южную Корею, и одному из них удалось пролететь над северными районами Сеула.

Остальные БПЛА тем временем курсировали над островом Канхвадо у западного побережья Южной Кореи.

Беспилотник, который пролетел над Сеулом, вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.

В свою очередь южнокорейское командование ранее подняло в воздух истребители и вертолеты, чтобы сбить эти объекты. При этом, по некоторым данным, вертолеты выпустили до 100 снарядов в беспилотники, но не смогли сбить их.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Проекты
БПЛА
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