ЦАМТО, 27 декабря. По оценке ЦАМТО, рейтинг стран-импортеров вооружений по фактическому импорту ВиВТ по итогам 2022 года возглавляет Индия с объемом импорта ВиВТ в сумме 13,397 млрд. долл.

Мировой импорт вооружений в 2022 году и за период 2019-2022 гг.

Первое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимает Индия. По данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Индии в 2022 году составил 13,397 млрд. долл. или 13,49% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта Индии составил 7,383 млрд. долл. (9,43% от объема мирового импорта), в 2020 году – 11,956 млрд. долл. (13,79%), в 2021 году – 12,125 млрд. долл. (14,15%). В целом за последний 4-летний период Индия импортировала вооружений на сумму 44,862 млрд. долл. (12,82% от всего объема мирового импорта). С этим объемом импорта по периоду 2019-2022 гг. Индия также занимает 1 место.

Второе место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимает Катар. Объем идентифицированного военного импорта Катара в 2022 году ЦАМТО оценивает в сумму 11,645 млрд. долл. или 11,73% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта Катара составил 7,771 млрд. долл. (9,93% от объема мирового импорта), в 2020 году – 3,516 млрд. долл. (4,06%), в 2021 году – 4,750 млрд. долл. (5,54%). В целом за последний 4-летний период Катар импортировала вооружений на сумму 27,682 млрд. долл. (7,91% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2019-2022 гг. Катар занимает 3 место.

Третье место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимает Саудовская Аравия. Объем идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии в 2022 году ЦАМТО оценивает в сумму 5,950 млрд. долл. или 5,99% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта Саудовской Аравии составил 10,288 млрд. долл. (13,15% от объема мирового импорта), в 2020 году – 10,779 млрд. долл. (12,44%), в 2021 году – 6,798 млрд. долл. (7,93%). В целом за последний 4-летний период Саудовская Аравия импортировала вооружений на сумму 33,814 млрд. долл. (9,66% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2019-2022 гг. Саудовская Аравия занимает 2 место.

Четвертое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимает Кувейт. Объем идентифицированного военного импорта Кувейта в 2022 году ЦАМТО оценивает в сумму 5,103 млрд. долл. или 5,14% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта Кувейта составил 145,2 млн. долл. (0,19% от объема мирового импорта), в 2020 году – 340,4 млн. долл. (0,39%), в 2021 году – 1,536 млрд. долл. (1,79%). В целом за последний 4-летний период Кувейт импортировал вооружений на сумму 7,124 млрд. долл. (2,04% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта в целом по периоду 2019-2022 гг. Кувейт занимает 14 место.

Пятое место по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимают ОАЭ. Объем идентифицированного военного импорта ОАЭ в 2022 году ЦАМТО оценивает в сумму 3,748 млрд. долл. или 3,77% от общемирового объема импорта ПВН.

Для сравнения: в 2019 году объем военного импорта ОАЭ составил 1,366 млрд. долл. (1,75% от объема мирового импорта), в 2020 году – 3,976 млрд. долл. (4,59%), в 2021 году – 3,664 млрд. долл. (4,27%). В целом за последний 4-летний период ОАЭ импортировали вооружений на сумму 12,753 млрд. долл. (3,64% от всего мирового импорта вооружений). С этим объемом импорта по периоду 2019-2022 гг. ОАЭ занимают 6 место.

Последующие места в первой десятке по объему импорта вооружений по итогам 2022 года занимают Япония – 3,438 млрд. долл., Германия – 3,174 млрд. долл., Великобритания – 2,922 млрд. долл., Нидерланды – 2,783 млрд. долл. и Австралия – 2,734 млрд. долл.

Если учитывать весь 4-летний период (2019-2022 гг.), рейтинг стран-импортеров, занимающих места с 1 по 10-е будет выглядеть следующим образом: Индия – 44,862 млрд. долл. (1 место), Саудовская Аравия – 33,814 млрд. долл. (2 место), Катар – 27,682 млрд. долл. (3 место), Австралия – 15,553 млрд. долл. (4 место), Южная Корея – 14,455 млрд. долл. (5 место), ОАЭ – 12,753 млрд. долл. (6 место), Великобритания – 11,240 млрд. долл. (7 место), Япония – 10,491 млрд. долл. (8 место), Египет – 10,099 млрд. долл. (9 место) и Алжир – 9,065 млрд. долл. (10 место).

Вторая десятка стран-импортеров по итогам 2022 года выглядит следующим образом: Пакистан – 2,663 млрд. долл. (11 место), США – 1,791 млрд. долл. (12 место), Румыния – 1,779 млрд. долл. (13 место), Польша – 1,770 млрд. долл. (14 место), Норвегия – 1,763 млрд. долл. (15 место), Южная Корея – 1,757 млрд. долл. (16 место), Бразилия – 1,687 млрд. долл. (17 место), Турция – 1,675 млрд. долл. (18 место), Египет – 1,341 млрд. долл. и Тайвань – 1,334 млрд. долл. (20 место).

В целом по итогам военного импорта за последние 4 года вторая десятка стран по стоимостному объему импорта вооружений выглядит следующим образом:

США – 8,349 млрд. долл. (11 место), Израиль – 8,066 млрд. долл. (12 место), Пакистан – 7,415 млрд. долл. (13 место), Кувейт – 7,124 млрд. долл. (14 место), Нидерланды – 6,984 млрд. долл. (15 место), Норвегия – 5,789 млрд. долл. (16 место), Турция – 5,479 млрд. долл. (17 место), Ирак – 5,358 млрд. долл. (18 место), Германия – 5,261 млрд. долл. (19 место) и Тайвань – 5,004 млрд. долл. (20 место).

В целом в рейтинг ЦАМТО по итогам 2022 года включено 109 стран, осуществивших импорт вооружений.

По периоду 2019-2022 гг. в рейтинг включено 157 стран, осуществивших импорт вооружений в этот период.

Подробный отчет представлен в декабрьском номере журнала "Мировая торговля оружием".